‘Kader mahkûmları'na affı bir de mağdurlara ve yakınlarına sorun: Siz affetseniz de…

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Milliyet yazarı Gökçer Tahincioğlu’nun, MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifiyle ilgili kaleme aldığı yazı, sosyal medyada gündem oldu.

TIKLAYIN - Gökçer Tahincioğlu, 3 aylık bebeğinin yanında katledilen ablasını, onun katillerini yazdı: Affetmiyorum

Ablasının 2005 yılında, evine giren iki hırsız tarafından öldürülmesini ilk kez kamuoyuyla paylaşan Tahincioğlu, Cumhurbaşkanlığı’na, iktidara ve muhalefete seslenerek “Fark etmez siz affetseniz de... Biz katilleri, gaspçıları, halkı soyanları, mafyayı, çeteleri, insanları suça itenleri affetmiyoruz” demişti.

Tahincioğlu’nun yazısı sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken; kullanıcıların büyük bir kısmı devletin afla ancak ‘devlete karşı işlenen suçlarla’ ilgili karar alabileceğini savundu. Benzer bir şekilde yakınlarını cinayete kurban veren isimler de Tahincioğlu’nun yazısının ardından hikayelerini paylaştı ve MHP tarafından gündeme getirilen af teklifi onaylansa ve yürürlüğe girse bile kendilerinin katilleri affetmediklerini belirtti.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumların bir kısmı şöyle…