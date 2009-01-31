Kader maçına imam desteği

TFF 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Alanyaspor'un yarın oynayacağı, kader maçlarından biri olarak kabul edilen Adana Demirspor maçına, ilçedeki imamlar da davet edildi.



Alanyaspor Kulübü Başkanı Selçuk Selçuk Doğan, yarınki maça ilçe merkezindeki camilerde görev yapan imamları, müftü aracılığıyla davet ettiğini söyledi. Bu davetin bazı kesimler tarafından, "İmamlar maçta galibiyet duası yapacak" şeklinde değerlendirildiğini anlatan Doğan, olayın sanıldığı gibi olmadığını, sadece bir nezaket gereği olduğunu bildirdi.



'Dualarınızı bekleriz' daveti



Alanya'da yapımı süren ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Yeni Cami inşaatında kullanılmak üzere gelir elde etmek amacıyla bir gece düzenlemeyi düşündüklerini belirten Doğan, "Bu amaçla sayın müftümüz ve bazı imam arkadaşlar beni ziyaret ettiler. Organizasyonla ilgili konuşmanın arkasından da Alanyaspor'un durumunu sordular. Ben de kendilerini maça davet ettim. 'Dualarınızı ve desteğinizi esirgemezseniz sevinirim' dedim. Olay bundan ibaret" diye konuştu.



Doğan, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu fakat sakat futbolcularının çokluğu nedeniyle düşme potasında bulunduğunu belirterek, "Sakatlarımızın tamamı iyileşti. Artık yedek kulübemiz sağlam. Bundan sonra takımımızın çıkışa geçerek, içinde bulunduğu durumdan kurtulacağına inanıyorum" dedi.



20 imam maça geliyor



Alanya Müftüsü Ahmet Hamdi Başpınar da Selçuk Doğan'ın bir ziyaret sırasında kendisini ve ilçedeki imamları maça davet ettiğini söyledi. Doğan'ın isteği üzerine imamları maça davet ettiğini anlatan Müftü, yarınki maça 15 ya da 20 imamın gelmesini beklediklerini kaydetti. Başpınar, kendisinin ve imamların maça gelme amacının dua etmek değil, maç izlemek ve gönül desteği vermek olduğunu sözlerine ekledi.



TFF 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Alanyaspor, yarın ligin üst sıralarında yer alan Adana Demirspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Halen 9 takımlı grupta 8. sırada bulunan Alanyaspor, kendi evinde oynayacağı bu maçı kazanamadığı taktirde küme düşme potasından çıkması daha da zorlaşacak. Bu gruptan üç takım küme düşecek.

