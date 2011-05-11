-KA.DER KADIN ADAYLARINI TANITTI ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneğinin (KA.DER) düzenlediği partilerin kadın milletvekili adaylarını tanıtma toplantısında, kadın adaylar birbirinden ilginç hedeflerini anlattı. Kimi kadına yönelik şiddete son verme, kimi başörtüsü sorununa dikkati çekme, kimi de kadınların istihdamda daha fazla yer almasını sağlamak gibi hedefleri bulunan kadınlardan MHP Diyarbakır altıncı sıra milletvekili adayı Bahar Alban, Meclise girmesi halinde ''Erkekleri Eğitme Derneği'' kurmayı istediğini söyledi. KA.DER, Büyükhanlı Park Otelde partilerin kadın adaylarını tanıttı. Çeşitli siyasi partilerin kadın adayları kendilerini tanıtarak seçilmeleri halinde hemcinsleri için yapmak istediklerini anlattı. MHP Diyarbakır altıncı sıra milletvekili adayı Bahar Alban, kadına yönelik şiddete dikkati çekerek, erkeklerin içindeki şiddetin bastırılamadığını belirtti. Siyasete ''Erkekleri Eğitme Derneği'' kurmak için girdiğini anlatan Alban, kadınların, erkeklerin şiddet duygusundan kendilerini koruyamadığını ve bu nedenle bu derneği kurmak istediğini dile getirdi. CHP'nin Ankara birinci bölge dördüncü sıra adayı Aylin Nazlıaka, 24 yaşında başladığı girişimcilik hayatını devam ettirdiğini belirterek, seçilmesi halinde kadınların istihdamda daha da görünür kılınması için çalışmalar yapacağını ifade etti. Nüfusun yarısının kadın olduğunu, Parlamentodaki temsilin de aynı oranda olması gerektiğine inandığını vurgulayan Nazlıaka, kadınların sosyal hayatta eşit şekilde yer aldığı bir Türkiye hayal ettiğini belirtti. HAS Parti Ankara birinci bölge onüçüncü sıra adayı Aynur Kaplan da kadınların Mecliste yer almasıyla Meclisteki erkek egemen üslubun daha da nezaket çerçevesinde olacağına inandığını ifade etti. -''KASETLERİM DE YOK...''- Liberal Demokrat Parti (LDP) Tunceli birinci sıra adayı Işın Ünal da tek rakibinin Kamer Genç olduğunu belirtti. Partilerince her tülü ayrıma karşı olduklarını dile getiren Ünal, başörtülü bir kadının da Mecliste yer alabilmesi için siyasete LDP'den girdiğini anlattı. Medyanın yayınlarında sadece 3 partiye yer verdiğini belirten Ünal, ''Ben size candaş ya da yandaş medya demiyorum. Kasetlerim de yok. Bizi çekiyorsunuz ama yayınlamıyorsunuz'' diyerek basın yayın kuruluşlarını eleştirdi. Bağımsız adaylardan gazeteci Aynur Bayram da Mecliste başörtülü bir gazeteci olarak ayrıma uğrayıp, Meclisten çıkarıldığı, siyasi partiler ve komisyonlara dilekçe göndermesine karşın bu konuda bir şey yapılmadığını ifade etti. Bayram, başörtülü kadınların sesini duyurmak için bağımsız aday olduğunu söyledi. MHP İstanbul üçüncü bölge yedinci sıra adayı Arzu Erdem de nüfusu 50 bini geçen yerlerde kadın sığınma evi açılma şartı bulunduğunu ancak bu çalışmanın henüz tamamlanmadığını gördüğünü söyledi. Açılan sığınmaevlerindeki yatak sayısının da yeterli olmadığını ifade eden Erdem, sığınmaevindeki kadınların mutlaka meslek edindirmeleri, sonrasında da başka bir il ya da ilçede ev ya da kira desteğiyle ayakları üzerinde durması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Kadın adaylar, tanıtma toplantısının ardından KA.DER'İn kendileri için düzenlediği 2 saatlik ''Seçim Kampanyası Nasıl Yürütülür'' eğitimine katılacak.