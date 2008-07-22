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Politika

Kader günü 28 Temmuz

Anayasa Mahkemesi, gün belirledi. Mahkeme, AKP hakkındaki kapatma davasını 28 Temmuz'dan itibaren görüşmeye başlayacak

22 Temmuz 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi heyeti, AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren görüşmeye başlayacak.

Yüksek Mahkeme heyeti, bugün saat 13.30'da toplanarak, bazı kanunların iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle açılan 10 davada ilk ve esas incelemesini yaptı.

Mahkeme heyeti, bu toplantının ardından AKP hakkında açılan kapatma davasının görüşülmeye başlanacağı günü belirledi.

Yüksek Mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesi raportörü Alparslan Altan gazetecilere açıkladı.

Altan, “Mahkeme heyetimiz bugün yapmış olduğu görüşme sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında açılmış olan kapatma davasını 28 Temmuz 2008 Pazartesi günü görüşmeye başlayacağına karar vermiştir” dedi.

Altan, davanın ne kadar sürede sonuçlanacağına ilişkin sorular üzerine, “Belli değil. Görüşmelerin gidişatına bağlı” diye konuştu.

“Açıklamayı neden siz yapıyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine de Altan, “Genel sekreter vekili olduğum için” dedi.

AKP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.

Anayasa'ya göre, bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesinin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu raporunda, AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.


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