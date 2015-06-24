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KADEM'e yönelik eleştirileri üzerine alınan Sümeyye Erdoğan'ın yaptığı suç duyurusu reddedildi

Sümeyye Erdoğan’ın akademisyen Pınar İlkkaracan hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla bulunduğu şikayet reddedildi

24 Haziran 2015 21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyesi Sümeyye Erdoğan’ın akademisyen Pınar İlkkaracan hakkında yaptığı suç duyurusu reddedildi. 

Pınar İlkkaracan, Kazete'de yayınlanan "Vatikan’dan kopya: Toplumsal cinsiyet adaleti” başlıklı yazısında, "KADEM ve hükümetin çakma sivil toplum örgütleri anlaşılan ne yapsak etsek de AKP'nin, hükümetin ve cumhurbaşkanının toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı tutumuna ve politikalarına kılıf uydursak diye çok uğraşmış gibi duruyorlar. Ama ne yazık, yapmaya çalıştıkları yirmi yıl öncesinin Vatikan'ından ve Papa II. John Paul'den kopya çekmenin ötesine geçemiyor" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine de KADEM'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Sümeyye Erdoğan, bunun üzerine İlkkaracan hakkında "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.   

Bianet'in haberine göre, İlkkaracan ifadesinde, Yönetim Kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle Sümeyye Erdoğan’ın KADEM Derneği’ne yöneltilen bir eleştiriyi üzerine alınmasının “hukuksuzluğuna” işaret etti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Taşkın, şikayeti reddetti. Bunun üzerine Sümeyye Erdoğan red kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen İzmir 2. Sulh Ceza Hakimi Fethiye Bilici, itirazı kesin olarak reddetti.

Birçok ilden kadın örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, “Bu karar ile eşitlik tartışması, her türlü eleştiri, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlük çerçevesinde serbestçe yapılabilecektir. Bu başarı, Türkiye kadın hareketinin kararlılığının, örgütlü mücadelesinin ve dayanışmasının yeni bir örneği olmuştur" dedi.

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