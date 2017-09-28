 KADEM'DEN GÖLCÜK MÜFTÜSÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından \"Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...\" şeklinde yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Gölcük Müftüsü Yazıcı\'nın söz konusu paylaşımının başörtüsü kullanmayan kadınları aşağılayan ifadeler içerdiğini belirterek, paylaşımın “Yersiz ve hadsiz\" olduğunu söyledi.

“YENİ FİKİR AYRILIKLARI VE ÇATIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİR\"

KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz , “Mehmet Yazıcı, Anayasamızda milletçe dayanışma ve büyümeyi amaç edinen bir kurum olarak tanımlanmış olan Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Dolayısıyla paylaşım ve değerlendirmeleri kamuoyu nezdinde etki uyandırabilecek bir konumda bulunan Mehmet Yazıcı\'nın, kurumun değerlerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bulunduğu pozisyona rağmen yaptığı bu paylaşım, toplum nezdinde yeni fikir ayrılıkları ve çatışmaların fitilini ateşlemiştir\" dedi.

Yılmaz, söz konusu paylaşımın hukuka da uygun olmadığını belirterek, “Şahsım ve KADEM adına bugün burada, kadının insan haklarını korumak ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Mehmet Yazıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk\" diye konuştu. KADEM savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Yazıcı hakkında, “Hakaret\", “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatılıp dava açılması talep edildi.

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- Sare Aydın Yılmaz\'ın konuşması

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