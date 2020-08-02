KADEM, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: Neslin devamı için tehdit; yan yana anılmayı kabul etmiyoruz

KADEM, İstanbul Sözleşmesi'nin kalması yönündeki tutumu sonrası gelen eleştirilere yanıt verirken LBTİ+ bireyleri tehdit olarak gördüklerine dair açıklamayı yeniden yayınladı.

İstanbul Sözleşmesi'ndeki "Cinsel yönelim temeline dayanarak ayrımcılık yapılamayacak" şeklinde öngörülen maddeyi KADEM, "Neslin devamlılığı açısından tehdit olarak görüyoruz" sözleriyle reddetti.

"Eşcinsel hareketler ile yan yana anılmayı kabul etmiyoruz"

KADEM'in sosyal medya hesabından tartışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerinden derneğimizin başka bir konuma çekilmek istendiğinin farkındayız. Konumumuz, aileye verdiğimiz değer ve neslin devamlılığının önemi açısından tehdit olarak gördüğümüz eşcinsel hareketler ile yan yana anılmayı kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

LGBTİ+'ları 'aykırı grup' olarak niteleyen KADEM, "Lobicilik faaliyetleri ile hem bugünümüze hem de yarınlarımıza sirayet etmeye çalışan bu gayrı ahlâkî hareket ile mücadelemiz devam edecek" sözleriyle hedef aldı.

KADEM yaptığı açıklamanın ardından daha önce yayınladıkları, "Küresel LGBT dayanışmasına hayır" başlıklı basın açıklamasını paylaştı.