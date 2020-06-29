T24 LogoT24 Logo
Gündem

KADEM, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz ve Filistin ile ilgili fotoğraflar paylaşarak "Gerçek onur yürüyüşü budur" dedi

"Eşcinsellik ve benzeri hareketlerin toplumsal norm olarak dayatılmasının karşısındayız"

29 Haziran 2020 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulunda olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 'Ben Neredeyim' teması ile online olarak kutlanan 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na atıfta bulunarak, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Filistin ile ilgili fotoğraflar paylaştı, "Gerçek onur yürüyüşü budur" dedi.

KADEM, sosyal medya hesabından, Onur Haftası Komitesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na atıfta bulunan bir paylaşım yaptı. 

Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Filistin'e ilişkin fotoğraflar paylaşan KADEM, "İnsan onurunun ve insan haklarının yanında, eşcinsellik ve benzeri hareketlerin toplumsal norm olarak dayatılmasının karşısındayız. Gerçek onur yürüyüşü budur" ifadelerini kullandı.

 

 

TIKLAYIN - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık LGBTİ+’ları hedef aldı

 

ETİKETLER

KADEMLGBT+ONUR YÜRÜYÜŞÜKADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİONUR HAFTASIHEDEF ALDIKURTULUŞ SAVAŞI15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİFİLİSTİNONUR HAFTASI KUTLAMALARI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24