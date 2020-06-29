KADEM, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz ve Filistin ile ilgili fotoğraflar paylaşarak "Gerçek onur yürüyüşü budur" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulunda olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 'Ben Neredeyim' teması ile online olarak kutlanan 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na atıfta bulunarak, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Filistin ile ilgili fotoğraflar paylaştı, "Gerçek onur yürüyüşü budur" dedi.

KADEM, sosyal medya hesabından, Onur Haftası Komitesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na atıfta bulunan bir paylaşım yaptı.

Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Filistin'e ilişkin fotoğraflar paylaşan KADEM, "İnsan onurunun ve insan haklarının yanında, eşcinsellik ve benzeri hareketlerin toplumsal norm olarak dayatılmasının karşısındayız. Gerçek onur yürüyüşü budur" ifadelerini kullandı.

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