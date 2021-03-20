KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında, “Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” açıklamasını yaptı.

KADEM, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi hakkında bir açıklama yaptı.

KADEM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” ifadelerine yer verildi.

​Açıklama şu şekilde devam etti:

"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.