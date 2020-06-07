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KADEM'den 'erkek yerini bilsin' açıklaması: İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştı, reddediyoruz!

07 Haziran 2020 09:07

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada başlatılan 'erkek yerini bilsin' akımına ilişkin olarak, "Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek ve cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) açıklama yayınladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."

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