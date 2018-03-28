T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadehlere karikatür çiziyor

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yaşayan Nurseda Arıtürk (27) kadehlere karikatür çizip, hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satıp para kazanıyor

28 Mart 2018 14:24

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yaşayan Nurseda Arıtürk (27) kadehlere karikatür çizip, hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satıp para kazanıyor.
Bursa\'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında karikatür çiziyor. Arıtürk karikatürleri kağıdın yanı sıra kadeh ve bardakların üzerine de işliyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, büyük ilgi gören karikatürlü kadehleri Türkiye\'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor.
\'BİR YIL ÖNCE KEŞFETTİM\'
Boş zamanlarında karikatür çizdiğini daha sonra da böyle bir teknik geliştirerek kadehlere çizim yaptığını belirten Arıtürk, \'\'Yaklaşık bir yıldır kadehlere karikatür çiziyorum. Aslında bir yıl önce keşfettim ve yapmaya başladım. Şu an Türkiye\'de bunu yapan yok. Türkiye\'de olmayan bir şeyi yapmak beni mutlu etti. Önce birkaç deneme yaptım. Denemelerin ardından başarılı olduğumu gördüm. Karikatürleri çizebilmek için insanlardan fotoğraf alıp, kıyafetleri ve saçları gibi belirli özelliklerini karikatürize ederek kadehlere işledim\'\' dedi.
\'HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK\'
Bu işe önce hobi olarak başladığını belirten Nurseda Arıtürk, \'\'Evde kendi kendime bir şeyler çizerek başladım. Daha sonra insanlar kendilerinin, ailelerinin, eşlerinin, çocuklarının hatta evcil hayvanlarının fotoğraflarını yollamaya ve kadeh siparişi vermeye başladı. Bu sürede ben de kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım bu işte hem sanatımı gerçekleştiriyorum hem de para kazanıyorum. Karikatür işlediğim kadehleri 50 liradan satışa sunuyorum. Siparişlerini alan insanlardan aldığım geri dönüşler beni mutlu ediyor. Zahmetli bir uğraş, hata yapma şansımız yok. Siparişi aldığım bir kadehi tamamlamam 5 saati bulabiliyor\'\' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetBerktuğDHA BURSANurseda ArıtürkBursaGSMNurseda ArıtürkboşArıtürkTürkiyeYILKEŞFETTİMAslındaDenemelerinKarikatürleriYAPMAYOKDahaBuHobiKarikatürSiparişleriniZahmetliSiparişiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24