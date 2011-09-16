Kaddafi'nin son kalelerine saldırı

T24 - Libya'daki geçici yönetime bağlı güçlerin, Kaddafi'ye bağlı kuvvetler tarafından kontrol edilen Sirte ve Beni Velid'e yeniden saldırdıkları bildirildi.



Geçici yönetimin başkanı Mustafa Abdülcelil tarafından karşılanan Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Yeşil Meydan'da halka seslendi.



"Bugün sizlerleyim. Suriye'de de halkına zulmedenler ayakta kalamayacaktır" diyen başbakan Libya'da verilen mücadeleyi tebrik ettiğini söyledi.



Bu arada, Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'ye dün düzenlenen operasyonda şehrin merkezine kadar ilerleyip, geri çekilen geçici yönetime bağlı güçler bugün şehre yeniden saldırıya geçti.



Aynı saatlerde, Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin hakim oldukları ve iki haftadır kuşatma altında bulunan Beni Velid'e de operasyon düzenlendi.



Bölgedeki muhabirler Beni Velid'den gelen çatışma sesleri ve yükselen dumanlara şahit olduklarını söylüyor.





Kaddafi'nin son kaleleri



Sirte ve Beni Velid, Kaddafi'ye bağlı güçlerin elinde kalan az sayıdaki yerleşim biriminden ikisi.



Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Ali Gilivan, Sirte kentine dün yapılan saldırıda Kaddafi'ye bağlı güçlerin savunma hattını aştıklarını ancak kent içinde ağır bir direnişle karşılaştıklarını söyledi.



Sözcü Misrata'dan gelen iki taburun, kent merkezine 8-10 kilometre yaklaştığını ancak keskin nişancıların ve özel birliklerin direnişi nedeniyle yaralıların tedavisi için birkaç kilometre geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti.



Öte yandan Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, bir Suriye kanalına "binlerce gönüllünün Libya'yı Ulusal Geçiş Konseyi'nden kurtarmaya hazır olduğunu" söyledi.



İbrahim telefonla yaptığı açıklamada, "Biz güçlüyüz. Tüm Libya'yı kurtaracak gücümüz ve planlarımız var" dedi.



Libya'da Mart ayında Kaddafi'ye karşı ayaklanan ve NATO'dan hava desteği alan muhalifler başkent Trablus dahil ülkenin büyük bir bölümünü denetimi altında bulunduruyor.



Kaddafi'nin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.



Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, BBC'ye Kaddafi'nin ülkenin güneyinde olduğunu ve intikam saldırıları planladığını söylemişti.





Altınları geri alma çabası



Bu arada Ulusal Geçiş Konseyi Libya'dan kaçırıldığı öne sürülen altınların geri alınması konusunda temaslarda bulunmak üzere komşu ülke Nijer'e bir heyet gönderiyor.



İngiltere Başbakanı David Cameron'la birlikte dün Trablus'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de Nijerli liderlerle görüşeceği belirtiliyor.



Kaddafi'nin yakın çevresinden en az 36 kişinin Cezayir ve Nijer'e kaçtığı ve giderken ülkenin altınlarını da kaçırdıkları öne sürülüyor.



Bu kişiler arasında Kaddafi'nin eşi ve dört çocuğuyla generaller de bulunuyor.







