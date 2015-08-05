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Dünya

Kaddafi'nin oğluna falaka

Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam Kaddafi'nin idam cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından, şimdi de diğer oğlu Saadi Kaddafi'nin işkence görüntüleri yayınlandı

05 Ağustos 2015 20:32

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Saadi Kaddafi’nin işkenceye uğradığını gösterir görüntüler ortaya çıktı. Libyalı yetkililer, görüntüler ile ilgili inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Kaddafi’nin kaldığı el-Habda hapishanesinde çekildiği tahmin edilen 9 dakikalık videoda 42 yaşındaki Saadi Kaddafi, birkaç kişi tarafından dövüldükten sonra “Nerene vuralım? Kalçana mı, ayaklarına mı” sorusuna “Ayaklarıma” diye yanıt verince falakaya yatırılıyor. Görüntülerde ayaklarına sopayla vurulan Kaddafi, çığlıklar atıyor.

Trablus savcılığı, Kaddafi'ye vuran gardiyanların tespit edileceğini ve haklarında dava açılacağını duyurdu.

 

'Hiçbir koşulda işkence kabul edilemez'

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Orta Doğu Direktör Yardımcısı Joe Stork, ClearNews adlı internet sitesinde yayımlanan görüntüleri kınadı ve "Hiç bir koşulda, işkence ve kötü muamele haklı gösterilemez" dedi.

Geçen yıldan beri hapiste olan Saadi Kaddafi, babasının iktidarı sırasında protestoculara ateş açılması emrini vermek dahil bir dizi suçtan hüküm giymişti.

Futbolcu olan Saadi, 2011’de Libya’dan kaçmış, 2014’te Nijer’de yakalanarak ülkesine iade edilmişti. 

 

Diğer oğluna da idam cezası

 

Kaddafi'nin diğer oğullarından Seyfül İslam Kaddafi ise geçen hafta babasının devrilmesiyle sonuçlanan 2011'deki ayaklanma sırasında işlediği öne sürülen savaş suçları nedeniyle gıyabında idam cezasına çarptırılmıştı.

Seyfül İslam Kaddafi Zintan'da bir isyancı grubunun elinde. Bu grup Kaddafi'yi teslim etmeyi reddediyor.

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana iki rakip silahlı grup iktidarı ele geçirmek için savaşıyor.

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