Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest bırakıldı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin afla serbest bırakıldığı bildirildi.

Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülislam, Kasım 2011'den bu yana ülkenin batısındaki Zintan'da Ebu Bekir el-Sıddık örgütünün elinde tutuluyordu.

Öldürülen Albay Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, babasının yerine geçecek kişi olarak görülüyordu.

'Kaddafi Tobruk'ta'

Serbest bırakılmasının bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırması bekleniyor.

Ebu Bekir el-Sıddık örgütü, Kaddafi'nin Cuma günü bırakıldığını söylediği ancak henüz onu gören olmadı.

BBC'ye konuşan bir kaynak ise, ülkenin doğusundaki Tobruk'ta olduğunu söyledi.

Kaddafi, Nijerya'ya kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

İdama mahkum edilmişti

Örgüt, ülkenin doğusunda bulunan geçici hükümetin talebiyle af çıkarıldığını belirtti.

Kaddafi sonrası iki farklı Libya, batıdaki başkent Trablus ve doğudaki Tobruk'ta bulunan iki farklı hükümet arasında bölünmüştü.

Libya basınında oğul Kaddafi'nin ülkenin doğusundaki Bayda şehrindeki yakınlarının yanında olduğu ifade edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir mahkeme, Muammer Kaddafi'nin oğlunu 2011'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle idama mahkum etmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de, savaş suçlarından dolayı aranan Seyfülislam Kaddafi'nin teslim olması için müzakereler yürütüyordu.

44 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi, Batı'yla köprülerin kurulması için gösterdiği çabalar ile babasının yürüttüğü sert rejimin reformcu yüzü olarak görülüyordu.

2011'den sonra Kaddafi karşıtı ayaklanmalar başladığında protestocuları öldürmek ve şiddeti teşvik etmekle suçlandı.