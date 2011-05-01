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Dünya

KADDAFİ'NİN OĞLU SEYFÜL ARAB ÖLDÜ TRABLUS (A.A) 

01 Mayıs 2011 09:53

-KADDAFİ'NİN OĞLU SEYFÜL ARAB ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 01.05.2011 - NATO'nun bu akşam Trablus'a düzenlediği füze saldırısında Libyalideri Muammer Kaddafi'ninbir oğlu ve 3 torununun öldüğü bildirildi. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim açıklamasında, ''Seyfül Arab'ın 29 yaşında olduğunu ve henüz Almanya'da öğrenimini sürdürdüğünü'' belirterek, saldırıda ayrıca Kaddafi ailesi ve yakınlarından bazılarının yaralandığını kaydetti.  Musa İbrahim, saldırı sırasında Muammer Kaddafi'nin eşiyle birlikte evde olduğunu, ancak her ikisinin de saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi. ''Yapılan saldırının 'orman kanunu' ile karşı karşıya olduklarını gösterdiğini" dile getiren Musa İbrahim, Seyfül Arab'ın 'sivil' olduğunu belirterek, ''Libya'daki olayın (NATO müdahalesinin) sivilleri korumak olmadığının artık herkes tarafından açıkça görüleceğini düşünüyoruz'' dedi. Libyalı yetkililer, yabancı gazetecileri kentin varlıklı kesimlerinin bulunduğu yerde olan ve NATO saldırısına hedef olan eve götürerek bilgi verdi. 3 füze tarafından vurulan evin çatısının yer yer çöktüğü, duvarların bazı bölümlerinin parçalandığı ve ağır hasara uğradığı görüldü. Kaddafi'nin 6. çocuğu olan Seyfül Arab Kaddafi'nin uzun yıllar Almanya'da kaldığı biliniyordu.

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