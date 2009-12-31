Kaddafi'nin oğlu eşinin burnunu kırdı

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Mutassım Kaddafi (33), İngiltere’nin başkenti Londra’da bir otelde karısını dövüp ağır şekilde yaraladı.





Mutassım Kaddafi’nin, karısı ve çocuklarıyla kaldığı Claridges Hotel’deki 4 bin sterlinlik suitten gürültü ve çığlıklar gelmeye başlayınca otel çalışanları polise haber verdi. ‘Hannibal’ lakaplı Kaddafi’nin odasına gelen polis, model eşi Aline Skaf’ın (29) burnunun kırıldığını, yüzünde yaralar olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis, odaya girebilmek için de uzun uğraşlar verdi çünkü Kaddafi’nin korumaları odanın kapısında geçit vermiyordu.

İkinci vukuatı

Mutassım Kaddafi, Libya büyükelçiliğini arayarak ve diplomatik dokunulmazlığını tescil ettirerek gözaltına alınmaktan kurtuldu.

Mutassım Kaddafi, 2008 yılında da yanında çalışanlara saldırdığı için İsviçre sınırında tutuklanmıştı ve bu olay küçük çapta bir diplomatik krize neden olmuştu.