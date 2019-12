Kaddafi'nin karargahı kuşatma altında

T24 - Libya'da isyancı güçler başkent Trablus'un büyük kısmını ele geçirirken, Kaddafi'nin evinin yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Uluslararası toplum, Libya'daki gelişmeleri yakından izlerken, batılı ülkeler, nerede olduğu bilinmeyen Muammer Kaddafi'ye teslim olması çağrısında bulundu.







Trablus'un çok büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren muhalif güçler, sabahın erken saatlerinde Kaddafi'nin Bab El Aziziye adlı karargahından tankların ateş açtığını ve çatışmaların çıktığını duyurdu.





'MUHALİFLER KARARGAHA GİRMEYE ÇALIŞIYOR'



Görgü tanıkları ise bir grup muhalifin karargaha girmeye çalışmasının ardından, hala teslim olmayan ya da kaçmayan güçlere ait birkaç tankın karargahtan çıktığını söyledi. Kaddafi rejiminin uzun süredir karargah olarak kullandığı Bab-ül Aziziye defalarca düzenlenen NATO hava saldırılarında ağır hasar görmüştü.



Muhalif güçlerin bir sözcüsü, Kaddafi güçlerinin hala başkentin yüzde 15 ila 20'sini kontrol ettiğini söyledi. Kaddafi'nin oğulları Seyfülislam ve Muhammed Kaddafi'nin isyancıların elinde olduğu bildirildi.



Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Luis Moreno-Ocompo da Seyfülislam Kaddafi'nin yakalandığınının kendilerine bildirildiğini açıkladı.





KADDAFİ'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI



Albay Muammer Kaddafi'nin nerede olduğuna dair bilgi verilmezken, Kaddafi, devlet televizyonunda yayımlanan sesli mesajlarında tüm Libyalı aşiretlere gelip, isyancılarla savaşmaları çağırısında bulundu.



Kaddafi aksi takdirde, 'Libya halkının Fransız işgalcilerin uşakları olacağını' söyleyerek hala doğu Trablus'taki evinin yakınında bulunan cami imamının söylediği ulusal marşla uyandığını belitti.



Başkentte, binlerce silahlı Kaddafi yanlısı birliğin olduğu fakat bu kişilerden bazılarının isyancılara teslim olmaya başladığı da gelen haberler arasında.





'HALA DİRENİŞ VAR'



İsyancıların kurduğu Geçici Ulusal Konsey'in Başkanı Muhammed Abdül Celil, "Sizi uyarıyorum. Trablus'un içinde ve çevresinde hala direnişin olduğu bölgeler var" açıklamasını yaptı.



Libya Enformasyon Bakanı Musa İbrahim de, Trablus'ta Pazar öğleden bu yana devam eden çarpışmalarda 1300 kişinin öldüğünü, 5000 kişinin yaralandığını belirtti. İbrahim, NATO'nun "silahlı çeteleri" hava saldırılarıyla desteklediğini söyledi.



Musa İbrahim, Cumartesi günkü çatışmalarda ise 376 kişinin öldüğünü, 900 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan El Cezire televizyonu, muhaliflerin devlet radyo binasını da ele geçirdiğini duyurdu. El Arabiya televizyonu "Libya lideri Kaddafi'nin korumalarının muhaliflere teslim olduğunu" haber verirken Kaddafi'nin üç oğlunun gözaltında olduğu bildirildi.



Kaddafi'nin büyük oğlu Muhammet'in muhaliflere teslim olduğu, diğer iki oğlunun da muhaliflerce yakalandığı öğrenildi. Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir sözcüsü Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam'ın yakalandığını doğruladı.





ARINÇ: TESLİM OLMASINI BEKLİYORUZ



Libya'daki gelişmeler Ankara'da da bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bu geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Muammer Kaddafi'nin derhal adalete teslim olmasını bekliyoruz" dedi. Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirdiğini bildirdi.







OBAMA: TESLİM OL

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, daha fazla kayıpları önlemek için Libya liderine yönetimi bırakma yönünde çağrı yaptı.

Obama, "Kaddafi ve onun rejimi, iktidarının sona erdiğini kabul etmeli ve kan dökmeyi durdurmalıdır. Kaddafi Libya'yı daha fazla yönetemeyeceğinin farkına varmalı ve yönetimi bırakmalıdır" dedi.

Obama açıklamasında, "Libya'da demokrasiye barışçıl geçişi desteklemek ve Libya halkını korumak için uluslararası toplumdaki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini" kaydetti.







KADDAFİ'YE ÇAĞRI







Libyalı muhaliflerin, 6 ay süren iç savaştan sonra, Kaddafi'ye bağlı güçlerin kontrolü altında bulunan başkent Trablus'da denetimi ele geçirmesiyle birlikte uluslararası toplum Libya’daki gelişmelere kitlendi. Batılı ülkeler, rejimi fiilen sona eren Kaddafi’ye ülkede daha fazla kan dökülmeden çekilmesi çağrısında bulundu.





ABD, KADDAFİ'NİN YERİNİ BİLMİYOR



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yerini bilmediklerini söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Feltman, Kaddafi'nin iktidarı bırakmasının "an meselesi" olduğunu belirtti. Kaddafi'nin nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden Fetman, "Ancak açık olan bir şey var ki; o da muhalifler kazanıyor" diye konuştu.

Feltman, muhaliflerin başkent Trablus'u ve buradaki kurumları ele geçirdiğini söyleyerek, muhaliflerin Libya devlet televizyonunun da kontrolünü elde ettiğine dair bilgi aldıklarını kaydetti.





'LİBYA HALKI KENDİ ÖCÜNÜ KENDİ ALACAK'



El Kaide terör ağının Libya'da yeni bir yer edinip edinmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Feltman, Kaddafi sonrası dönem için ilk adımın, Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra olduğu gibi; insanların kendi öçlerini kendilerinin aldığı türden bir devri önlemeye çalışmak olacağını belirtti.





FRANSA’DAN LİBYA ULUSAL GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI'NA DAVET



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere silahlarını bırakma çağrısında bulundu. Sarkozy, Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mahmud Cibril'i de Paris'e davet etti. Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Geçiş Konseyi'ne desteğinin devam edeceğini ileteceğini belirtti.





'KADDAFİ KOŞULSUZ OLARAK ÇEKİLMELİ'



İngiltere başbakanı David Cameron, Kaddafi'den koşulsuz olarak savaşmaya son vermesini istedi. Cameron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni Libya yönetimine gerekli yasal, diplomatik, politik ve mali desteği vereceklerini de ifade etti.





'NATO LİBYA'DA BULUNMAYA DEVAM EDECEK'



Libya'da sivil halkın korunması için bulunan NATO misyonunun, gerekli olduğu sürece bu ülkede bulunmaya devam edeceğini belirten Cameron, "6 ay önce, Libya halkını desteklemek için askerlerimizi göndermek gibi zor bir karar aldık. O zaman, bir şeyler yapmanın yasal, doğru ve gerekli olduğunu söylemiştim. Buna bugün daha güçlü bir şekilde inanıyorum. Gerekliydi, çünkü Kaddafi kendi insanlarını katledecekti. Masum insanların katliamı önlenmiş oldu. Yasaldı, çünkü çıkarılan BM Güvenlik Konseyi kararınca hareket ettik. Doğruydu, çünkü Libya halkı, Tunus ve Mısır halkının şimdi yaptığı gibi kendi geleceğini kendi şekillendirmeyi hakkediyor." dedi.



İngiltere'nin Bingazi'de "güçlü bir diplomatik misyonunun" bulunduğunu kaydeden Cameron, Trablus'a da güvenliğin sağlanmasının ardından diplomatik misyonun gönderileceğini söyledi.

"Libya halkına ait olan dondurulmuş mal varlıklarını yakında aktif hale getireceğiz" diyen Cameron, "hiç şüphesiz ki Libya'yı zor günlerin beklediğini, hiçbir geçişin kolay olmadığını" kaydetti.





'LİBYA HALKI ARTIK KADDAFİ TERÖRÜNDEN UZAK'



Cameron, "Bugün Arap baharı baskıdan ve diktatörlükten bir adım daha uzaklaşmıştır, özgürlük ve demokrasiye bir adım daha yaklaşmıştır. Libya halkı da Kaddafi teröründen uzak daha iyi bir gelecek için hayallerine yaklaşmıştır" diye konuştu.



Cameron, Kaddafi'nin işlediği suçlarla ilgili adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini belirterek, ancak önce Kaddafi'nin bulunması gerektiğini, nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.



Cameron, Libya'da daha yapılması gerekenler olduğunu ancak son günlerde yaşananların Libya halkının hayallerine yaklaştığını gösterdiğini sözlerine ekledi.





'KADDAFİ LAHEY'DE YARGILANMALI'



İtalya Dışişleri bakanı Franco Frattini, Kaddafi'nin başkent Trablus'ta kan gölünü önlemek için teslim olması gerektiğini söyledi. Kaddafi'ye bağlı güçlerin başkent Trablus'un sadece yüzde 10-15'ini kontrol ettiğini belirten Frattini, Kaddafi'nin sürgüne gitmesi konusunda müzakereler için artık sürenin bittiğini ve Kaddafi'nin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğini kaydetti.



Frattini, Kaddafi'nin iki oğlunun yakalanmasının Libya meselesinde "belirleyici bir an" olduğunu da sözlerine ekledi.





'DİKTATÖRÜN ZAMANI DOLDU'



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin zamanının dolduğunu belirterek, Kaddafi'nin yargılanması çağrısında bulundu.

Kaddafi'nin kendi ülkesinde ya da uluslararası bir mahkemede yargılanması gerektiğini ifade eden Westerwelle, Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne de demokrasi yolunu açması çağrısında bulundu.





ÇİN: LİBYA HALKININ KARARINA SAYGI DUYUYORUZ



Çin yönetimi, Libya'daki muhaliflerin başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirmesi üzerine "Libya halkının kararına saygı duydukları" yönünde açıklamada bulundu.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Caoşü tarafından yapılan açıklamada, Libya'daki gelişmeleri izledikleri ve bu ülkede bir an evvel istikrarın sağlanmasını ve halkın normal yaşama dönmesini bekledikleri belirtildi.



Açıklamada, Çin'in gelecekte Libya'nın yeniden yapılanması için proaktif rol oynamak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.





AB: "LİBYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLAR DEVAM EDİYOR"







AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda yaptırımlar yürürlükte, ancak (yaptırımları) her zaman tamamen hızla kaldırabiliriz" dedi.

AB yaptırımları yaklaşık 50 Libya teşekkülünü kapsıyor. Yaptırımlar çerçevesinde 30'dan fazla Libyalı yetkiliye de seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemler uygulanıyor.