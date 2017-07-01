Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Bilirkişi, İstanbul'da 10 milyon dolara satılmak üzereyken ele geçirilen, Libya’nın öldürülen devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin hançeri'ne paha biçemedi. Hançere değer biçilemeyince ihbarcı da yüzde 7.5’luk ihbar bedelini alamadı.

Kaddafi'nin hançerine, İstanbul Kuyumcular Odası’na bağlı Gemoloji Laboratuvarı’nın ardından orman ve gümrük müdürlüklerinde oluşturulan bilirkişiler de paha biçilemez raporu verdi.

Kaddafi’nin sarayından yağmalanan hançeri işadamı A.A. Libya’dan 4 milyon 600 bin dolara satın aldı. Hançer 10 milyon dolara Suudi Arabistanlı bir işadamına satmak üzereyken de ihbar üzerine 2016 yılı Haziran ayında ele geçirildi.

İnceleme ve analizler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, değerli maden, taşlar ve işçiliği ile hançerin piyasa değerinin 200 bin doların üzerinde olduğu belirtildi. Ancak yapımında kullanılan mamut dişi ve antika değeri de eklendiğinde hançere paha biçilemeyeceği belirtildi.

Rus kadın ressam H. Kulovikova’nın Moskova’da tasarladığı hançerde nesli tükenen mamutlara ait dişlerin maddi değeri ölçülemediği için hançerin antika kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Merkez Bankası kasasında muhafaza edilen ve değer biçilmesi halinde açık arttırma yoluyla satışa çıkarılacak ve geliri hazineye aktarılacak hançerle ilgili polis, Gemoloji Laboratuvarı’nın paha biçilemez raporunun ardından İstanbul Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu müdürlüklerde oluşturulan bilirkişiler de hançere paha biçemedi.

4 Kilo

TÜRKİYE Gemoloji Laboratuvarı’na göre hançerin teknik bilgileri:

- Ağırlık 4050.12 gram (781.55 gramı mamut dişi)

- Toplamda 411.70 gram gelen 18 adet gram altın

- 14.84 karatlık 734 pırlanta

- 41.68 gram gümüş

- 11.73 karatlık 67 adet safir

- 14.40 karatlık 47 adet ametist

- Alt tablasında 2701.73 gramlık nefrit taşı.