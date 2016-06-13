Kaddafi’nin hançeri İstanbul’da ortaya çıktı; 10 milyon dolara satmaya çalıştılar

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin sarayından yağmalanan, fildişinden yapılmış, altın, zümrüt, pırlanta, safir ve yakut taşlarla süslenmiş hançeri İstanbul'da yakalandı. Hançeri 10 milyon dolara satmaya çalışan işadamı A.A. ve 2 adamı gözaltına alındı. Hançerin muhalif guruplardan 4.6 milyon dolara satın alındığı iddia edildi.

Habertürk'ün haberine göre, Kaddafi'nin hançerini satmaya çalışan Mardinli işadamı A.A. ile müşteri kılığında pazarlık yapan polis ekipleri, işadamının "Sizin dövizciniz bizim dövizciye 10 milyon dolar para yatırsın, eğer hançer gerçek çıkmazsa paranızı gelin bizden alın" demesi üzerine pazarlık son buldu. Bu gelişme üzerine Mardinli işadamı A. ve satış ekibi polis tarafından teknik takibe alındı. Yapılan takipler sırasında işadamının Kaddafi'nin hançerini Bakırköy'de bir otelde Suudi müşterilerine pazarlamaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Muhalif guruplardan 4.6 milyon dolara satın alındı iddiası

Pazarlık için Bahçeşehir'den 3 lüks otomobil ile ayrılan işadamı A.A. trafik polisi kılığındaki kaçakçılık şubesi ekipleri tarafından durduruldu. Otomobillerden birinin bagajında özel bir muhafaza kutusu içerisinde Kaddafi'nin hançeri ele geçirildi. Operasyonlarda, tekstil ihracatçısı olan Mardinli işadamı A.A. ve 2 adamı gözaltına alındı. İşadamı A.A.'nın Kaddafi'nin hançerini Libya'daki muhalif gruplardan 4.6 milyon dolar paraya satın aldığı ileri sürüldü.

Hançer orijinal raporu verildi

Öte yandan hançer orjinal olup olmadığının tespiti için Kuyumcular Odası'na gönderildi. Kuyumcular Odası Laboratuvarı'nda yapıla incelemelerde, genç bir fil dişinden yapılan, üzerinde pırlanta, yakut, zümrüt, safir ve altın süslemeler bulunan hançerin orjinal olduğu ve değerinin en az 2 milyon dolar olduğu belirtildi. Kaddafi'nin hançerini satmaya çalışırken gözaltına alınan işadamına kaçakçılık kanununa muhalefet ve kullanılan fil dişi nedeniyle 'Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin CITES Sözleşmesi'ne aykırılıktan işlem yapıldı. Yurda kaçak olarak sokulduğu ve CITES sözleşmesine aykırı bir ürün olduğu için Kaddafi'nin hançerine el konuldu.

CITES sözleşmesi nedir?

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde şu ifadelerle yer alıyor;

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)

"Yaban hayatın ticareti çok büyük bir sektör haline gelmiş olup, pek çok hayvan ve bitki türünün yok olmasında veya sayılarının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bitki ve hayvanların ticareti doğal hayatın korunmasına katkı sağlayabileceği gibi, eğer sürdürülebilir yapılmaz ise, nesli tehlike altında olan türlerin yok olmasına neden olabilmektedir.



"Bu kapsamda, yaban bitki ve hayvan ticaretinin endişe verici boyutlara ulaşması nedeniyle hazırlanan, “Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin CITES Sözleşmesi”, 3 Mart 1973 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



"Ülkemiz CITES Sözleşmesine, 22 Aralık 1996 tarihinde taraf olmuştur.



"Sözleşmenin amacı, nesilleri uluslararası ticaret nedeniyle tehlike altına girmiş hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretinin, belirli kurallar dahilinde yapılmasını sağlayarak, dünyanın ortak malı olan biyolojik varlıkların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Sözleşme’ye Taraf devletlerin yakın işbirliği yapması gerekmekte, ayrıca her bir üye devletin kendi sınırları dahilinde de etkin bir kontrol mekanizması kurabilmesi için, ilgili kurumların koordinasyon halinde çalışmaları önem taşımaktadır.



"CITES kapsamında yer alan bir türün ticaretinin yapılabilmesi için düzenlenmesi gereken izin ve belgeler ancak Sözleşme’de belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde mümkün olmaktadır.



"CITES Taraflar Konferansı iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. 16. CITES Taraflar Konferansı’nın, 3-15 Mart 2013 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenmesi öngörülmektedir."