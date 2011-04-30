Kaddafi'den 2. ateşkes çağrısı

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi, "Haçlı NATO'nun savaş uçaklarını durdurması" halinde ateşkes yapmaya ve görüşmelere hazır olduklarını söyledi.



Kadafi bugün yine televizyondan halkına seslendi. Bugün erken saatlerde yaptığı 80 dakika süren konuşmasında geri adım atmak veya ülkeden ayrılmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını vurgulayan Kaddafi, NATO saldırılarının durması halinde Libya halkının kendi problemlerini kendisinin çözebileceğini savundu.

Televizyonda bir yazı masasının başında görülen ve el yazısıyla kaleme alınmış gibi görünen notlar yardımıyla konuşan Kaddafi, ''Libya, ateşkes görüşmelerine girmeye hazırdır. Ancak ateşkesin tek taraflı olması mümkün değil. Sağlanacak bir ateşkesten ilk biz mutluluk duyarız ve kabul ederiz... Ama Haçlı NATO saldırısı durmalıdır'' diye konuştu.

‘Sıçanlar' demedi

Sözlerini ''Barışa açılan kapı açıktır'' sözleriyle tamamlayan Kaddafi'nin bu seferki konuşmasında, daha önce yaptığı konuşmalarda ''sıçanlar'' diye sözettiği ve ev ev izlerini süreceğine yemin ettiği muhaliflere yönelik ifadelerini yumuşatması dikkati çekti. Konuşmasında muhaliflerden silahlarını bırakmalarını isteyen Kaddafi, Libyalıların birbirleriyle savaşmamaları gerektiğini söyledi. Ülkedeki isyandan paralı askerler ile yabancıların sorumlu olduğunu öne süren Kaddafi, ''Birbirimizle savaşamayız. Biz bir aileyiz'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sivillere yönelik kitlesel saldırılar düzenledikleri iddialarını reddeden Kaddafi, Libya'da saldırılar düzenleyen Avrupa ülkelerine göndermede bulunarak, ''Biz onlara saldırmadık veya denizin karşısına geçmedik. Niçin bize saldırıyorlar? Sizinle müzakere yapmamıza izin verin, bize saldıran ülkeler. Müzakere yapmamıza izin verin'' diye konuştu.

‘Teslim olmayacağız’

NATO güçlerinin görüşmeler yapmak istememeleri durumunda ise ''Libya halkının teslim olmayacağını'' ve ''terörist'' saldırılara direnerek ölmek arzusunda olduğunu belirten Kaddafi, NATO'ya seslenerek ülkesinin işgal edilmesi durumunda NATO güçlerinin öleceği uyarısında bulundu. Kaddafi, ''Ya hürriyet ya ölüm. Teslim olmak yok. Yılgınlık yok. Geri çekilmek yok'' dedi.

Yan bina bombalandı

Kaddafi'nin konuşmasının yayınlanmasının ardından Libya devlet televizyonundan yapılan duyuruda NATO savaş uçaklarının başkent Trablus'ta, Kaddafi'nin konuşma yaptığı televizyon binasının bitişiğindeki binayı bombaladığı belirtildi. Duyuruda, ''Cemahiriye binasının bitişiğindeki bina, Muammer

Kaddafi'nin konuşma yaptığı sırada bombalandı ve bu devrimin liderinin hedef alındığını gösteriyor'' ifadelerine yer verildi.