Kaddafi: Yaşananların sorumlusu Bin Ladin

T24 - Devlet televizyonundan 2 halka seslenen Libya lideri Muammer Kaddafi, bu kez televizyona telefonla bağlandı. İsyanın arkasında El Kaide lideri Usame Bin Ladin olduğunu söyledi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalara sahne olan Zaviye kentindeki Libyalılara da seslenen Kaddafi, "Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Yoksa çok sinirleneceğim" dedi.

Telefonla devlet televizyonuna bağlanan Kaddafi, bugün çıkan çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğü Zaviye halkına yönelik bir konuşma yaptı. Başkent Trablus’un batısındaki Zaviye'de askerlerin protestocuların kamp kurduğu bir camiye ateş açtığı bildirilmişti.

Trablus'taki eski başkanlık sarayından Salı günü dünyaya Arapça seslenen Kaddafi, bugünkü konuşmasında kendi halkına İngilizce hitap etti.

İşte Kaddafi'nin konuşmasından satır başları:

- Protestolar uyuşturucu yüzünden yapılıyor. Bir avuç kişi bu suçları işliyor. Ama bu tür eylemlerde tamamen genç insanlar manipüle ediliyor, genç insanlar sömürülüyor.

- Bin Ladin zaten daha önce de neler yapacağını söylemiş, 20 yaşın altındaki gençleri kullanacağını söylemişti.

- İç karışıklıktan Bin Ladin sorumlu. Bu eylemlerde tamamen genç insanlar sömürülüyor. Bin Ladin daha önce de gençleri sömüreceğini söylemiş bir kişi. Neden böyle bir gençlik var.

- Aslında bizim bu boş konuşmalara harcayacak zamanımız olmamalı.

- Bizi kıskanıyorlar. Hepimiz Müslüman'ız. Hepimiz peygambere inanıyoruz. Çocuklarımızın el kaide tarafından manipüle edildiği çok açık.

- Bu süreç içinde, bütün bu eylemleri ABD’nin tetiklediği aşikar. Bu gençlerin tutuklanması lazım. Ülkenin istikrara kavuşması için evlerinizden çıkın, çocuklarınızı geri getirin. Hap ve uyuşturucu kullanıp, ellerinde silahlarla sokaklara çıkıp, etrafa ateş ediyor.

- Evlerin erkekleri sokağa çıkmaktan korkuyorsa, kadınlar çıkıp çocuklarını geri getirsin.

- Müslüman kardeşler bile bunun bir parçası olmadı çünkü el kaide ile ideolojileri çok farklı. Müslüman kardeşler Allah’a inanıyor. Müslüman Kardeşler’in ideolojileri El Kaide’den tamamen farklı.

- Tabiî ki silaha sarıldıkları anlar da oldu ama El Kaide ve ideolojisinin ne olduğunu biliyoruz.

- Teröristlerin ülkenizi sizin elinizden almasına izin vermeyin. Bu dünyada insanlara paralar teklif edildi, evler teklif edildi. Tüketici toplumlara krediler verildi bu şekilde şeker, domates, yağ almaları kolaylaştırıldı. Sizler bu ülkenin gelirleri olarak kendi varlıklarınıza, petrolünüze sahip çıkabilirsiniz. Sokaklara dökülen bir avuç çocuk sizi korkutmasın.

- Bütün bunlar yerel komitelerle oluşacak. Ulusal açıdan benim bir iktidarım yok. Ben bütün gücü halka verdim.

- Öncelikle bu sokaklara dökülen çocukların ailelerine seslenmek istiyorum. Ailelerinden koparıldıktan sonra sokaklarda vurulup hastanelere kaldırılıyor bu çocuklar. Çocuklarınızla konuşup annelerinin babalarının sözlerine itaat etmelerini söyleyin.

- Kimse Irak’taki savaştan bahsetmiyor. Tayland’da sayısız darbe oldu kimse ondan bahsetmedi. Şunu söylemek istiyorum ki benim Libya’da bir iktidarım yok. Bütün güç halk komitelerinde. Sokaklardan gördüklerimiz uluslararası terörün desteklediği şeyler.

- Felluce’de insanların neler yaptığını gördük. Bütün şehri yok ettikler. Saddam Hüseyin’in El Kaide ile bağlantısı var diye Irak’a da saldırdılar.

- Bu insanlar sizin çocuklarınızı yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Onları manipüle ediyorlar. Onların amaçları burayı da yok etmek. Kutsal savaştan bahsediyorlar ama her yeri yakıp yıkarak nasıl yapacaklar.

- Her yerde silahlar satılıyor. Eğer istediğniz buysa eğer böyle bir ülke görmek istiyorsanız size iyi şanslar. Görüyorım ki olan bitenden çok mutlusun. Bunu anlayamıyorm.

- Bir kez daha söylüyorum. Çocuklarınızı geri çağırın ve biz onları rehabilite edelim. Silahları onların elinden alın. Kardeşlerim kız kardeşlerim sizin sorumluluklarınız var. Aydınlar, siz bu gençlere neler olduğunu sorgulayın.

- Zaviye bütün aşiretlerin anasıdır. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratmayın. Yoksa çok sinirleneceğim. Yüzümüzü size dönüp, ülkeyi zarara uğratacağız. Öyle bir öfkeye kapılırsak sonuçları çok kötü olacak.

- Zaviye’ye huzur diliyorum.