T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi yandaşları 6 kişiyi öldürdü TRABLUS (A.A)

25 Eylül 2011 18:14

-Kaddafi yandaşları 6 kişiyi öldürdü TRABLUS (A.A) - 25.09.2011 - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'yi destekleyen silahlı kişiler Cezayir sınırından ülkeye girerek, sınır yakınındaki bir kentte 6 kişiyi öldürdü.  Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı askeri bir yetkili, silahlı grupların birkaç gündür Cezayir'den Libya'ya sızdıklarını ve dün Gadames kentinde 6 muhalifi öldürdüklerini kaydetti. Yetkili, silahlı kişilerin Kaddafi'nin oğlu Hamis'in komutasındaki birliğin üyeleri olduğunu söyledi. Gadames kentinden bir yetkili de saldırıyı doğrulayarak, silahlı kişilerin kentte 6 kişiyi öldürdüğünü ve 63 kişiyi yaraladığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24