-Kaddafi yandaşları 6 kişiyi öldürdü TRABLUS (A.A) - 25.09.2011 - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'yi destekleyen silahlı kişiler Cezayir sınırından ülkeye girerek, sınır yakınındaki bir kentte 6 kişiyi öldürdü. Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı askeri bir yetkili, silahlı grupların birkaç gündür Cezayir'den Libya'ya sızdıklarını ve dün Gadames kentinde 6 muhalifi öldürdüklerini kaydetti. Yetkili, silahlı kişilerin Kaddafi'nin oğlu Hamis'in komutasındaki birliğin üyeleri olduğunu söyledi. Gadames kentinden bir yetkili de saldırıyı doğrulayarak, silahlı kişilerin kentte 6 kişiyi öldürdüğünü ve 63 kişiyi yaraladığını belirtti.