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Dünya

KADDAFİ TİMES MEYDANI'NDA PROTESTO EDİLDİ NEW YORK (A.A)

27 Şubat 2011 10:05

-KADDAFİ TİMES MEYDANI'NDA PROTESTO EDİLDİ NEW YORK (A.A) - 27.02.2011 - Tolga Adanalı - ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda toplanan bir grup, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi ve yönetimini protesto etti. Protesto gösterisine yaklaşık 200 Arap asıllı Amerikan vatandaşı katıldı. Aralarında Libyalı, Tunuslu, Mısırlı ve Yemenlilerin de bulunduğu Arap asıllı eylemciler, Kaddafi rejimi aleyhinde slogan atarak, ''Libya'ya özgürlük'' isteğinde bulundular. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde protestocular, ''Kaddafi Libya'yı özgür bırak'', ''Sıra sende Kaddafi'', ''Özgür Libya için koltuğundan çekil'' sloganı attılar. Times Meydanı'ndan araçlarıyla ve yaya olarak geçen Amerikalılara da seslerini duyurmaya çalışan eylemciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla 3 saat boyunca protestolarına devam ettiler. Eylem, olaysız sona erdi.

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