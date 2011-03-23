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Dünya

KADDAFİ: SAVAŞA HAZIRIZ VE KAZANACAĞIZ TRABLUS/WASHINGTON (A.A)

23 Mart 2011 09:22

-KADDAFİ: SAVAŞA HAZIRIZ VE KAZANACAĞIZ TRABLUS/WASHINGTON (A.A) - 23.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkenin başkenti Trablus'taki evi Bab ül-Aziziye'den halka hitab etti ve ülkesinin savaşa hazır olduğunu söyledi. Libya ulusal televizyonuna göre, halka kısa bir hitapta bulunan Kaddafi, "İster uzun sürsün, ister kısa; savaşa hazırız, bu savaşı kazanacağız, kalabalık insan kitleleri en güçlü uçaksavardır" şeklinde ifadeler kullandı. -CLINTON: ÇIKIŞ YOLU ARIYORLAR- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Amerikan televizyon kanalı ABC'ye yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yakınlarının krizi çözebilmek amacıyla dünyanın dört bir tarafında temasa geçtiklerini bildirdi. Clinton, "Duyduğumuza göre, Kaddafi'nin yakınları, ister Afrika'da olsun, ister Ortadoğu'da, ister ABD'de veya dünyanın başka bir köşesinde olsun, tanıdıkları kişilerle temasa geçtiler ve krizden çıkış yolu arıyorlar" şeklinde konuştu.

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