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Dünya

KADDAFİ REJİMİYLE GÖRÜŞME YOK NAPOLİ (A.A)

17 Haziran 2011 21:25

-KADDAFİ REJİMİYLE GÖRÜŞME YOK NAPOLİ (A.A) - 17.06.2011 - Libyalı muhaliflerin lideri Mahmud Cibril, Rus özel temsilcinin açıklamalarını yalanlayarak, Muammer Kaddafi rejimiyle şu anda görüşme olmadığını bildirdi. Cibril, Napoli'de İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin olması halinde Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) bunu dünyadaki tüm dostlarına ilan edeceğini belirterek, "UGK ülkeyi kurtarmak ve hakların eşitliği ile anayasa temelinde bir hükümet kurmak için siyasi veya askeri tüm imkanları kullanmaktadır" dedi. Frattini de Libyalı muhalifler ile Kaddafi rejimi arasında görüşme olasılığından şüphe duyduğunu belirterek, "İtalya temas arayışını ve diyalog temelinde bir çözümü cesaretlendirdi, ama maalesef rejim olumlu bir yanıt göndermedi ve Kaddafi'nin iktidarda kalması için hep güvence istedi" diye konuştu.  Rusya'nın Özel Temsilcisi Mihail Margelov, bugün Tunus'ta yaptığı açıklamada, Libyalı muhalifler ve rejim temsilcileri arasında Tunus, Fransa, Norveç, Almanya ve diğer ülkelerin başkentlerinde temaslarda bulunulduğunu bildirmişti. Margelov, başkent Tunus'ta Dışişleri Bakanı Muhammed Muldi El Kefi ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya Başbakanı Bağdadi Mahmudi'nin kendisine, Trablus hükümetinin temsilcilerinin Bingazi'den temsilcilerle Fransa, Norveç, Almanya ve başka Avrupa ülkelerinin başkentlerinde temaslarda bulunduklarını söylediğini belirtmişti.

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