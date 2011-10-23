T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek MİSRATA (A.A)

23 Ekim 2011 03:06

-Kaddafi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - Murat Ünlü- Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesinin kimsenin bilmeyeceği bir yere gömüleceğini bildirdi. Abdülcelil, El Cezire televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin cenazesiyle ilgili olarak Libya Müftüsü Şeyh Sadık El Giryani'nin görüşünün alındığını belirterek, Giryani'nin Kaddafi'nin cenazesinin gizli bir yere gömülmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. UGK Başkanı, "Kaddafi'nin cenazesi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek" dedi, ancak tarih vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24