-Kaddafi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek MİSRATA (A.A) - 23.10.2011 - Murat Ünlü- Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesinin kimsenin bilmeyeceği bir yere gömüleceğini bildirdi. Abdülcelil, El Cezire televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin cenazesiyle ilgili olarak Libya Müftüsü Şeyh Sadık El Giryani'nin görüşünün alındığını belirterek, Giryani'nin Kaddafi'nin cenazesinin gizli bir yere gömülmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. UGK Başkanı, "Kaddafi'nin cenazesi kimsenin bilmeyeceği bir yere gömülecek" dedi, ancak tarih vermedi.