-KADDAFİ KENTLERİ ELE GEÇİRİYOR RAS LANUF (A.A) - 08.03.2011 - Libya uçaklarının, petrol limanı Ras Lanuf'taki muhalif mevziilerin yakınına saldırı düzenlediği bildirildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin askeri uçakları muhaliflere iki saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Kaddafi güçleri, muhaliflerin başkent Trablus'a ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Öte yandan Kaddafi yanlılarının başkentin en yakınındaki Zaviye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği belirtildi. Bir görgü tanığı, Kaddafi'nin tankları ve savaş araçlarının kentte dolaştığını söyledi. -ARAP BİRLİĞİ ACİL TOPLANIYOR- Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Libya krizini görüşmek üzere Kahire'de cuma günü acil toplantı yapacak. Bir yetkili, Reuters ajansına, ''Dışişleri Bakanları, Libya'daki son durumu değerlendirmek için bir araya gelecek'' dedi.