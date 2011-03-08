T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ KENTLERİ ELE GEÇİRİYOR RAS LANUF (A.A) 

08 Mart 2011 17:10

-KADDAFİ KENTLERİ ELE GEÇİRİYOR RAS LANUF (A.A) - 08.03.2011 - Libya uçaklarının, petrol limanı Ras Lanuf'taki muhalif mevziilerin yakınına saldırı düzenlediği bildirildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin askeri uçakları muhaliflere iki saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Kaddafi güçleri, muhaliflerin başkent Trablus'a ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Öte yandan Kaddafi yanlılarının başkentin en yakınındaki Zaviye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği belirtildi. Bir görgü tanığı, Kaddafi'nin tankları ve savaş araçlarının kentte dolaştığını söyledi. -ARAP BİRLİĞİ ACİL TOPLANIYOR- Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Libya krizini görüşmek üzere Kahire'de cuma günü acil toplantı yapacak.  Bir yetkili, Reuters ajansına, ''Dışişleri Bakanları, Libya'daki son durumu değerlendirmek için bir araya gelecek'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24