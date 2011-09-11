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Dünya

Kaddafi karşıtı güçler arasında çatışma TRABLUS (A.A)

11 Eylül 2011 23:10

-Kaddafi karşıtı güçler arasında çatışma TRABLUS (A.A) - 11.09.2011 - Libya'nın güneybatısındaki üç kentin Kaddafi karşıtı rakip grupları arasındaki çatışmada 12 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Çatışmanın Garyan ve Kikla kentlerinin eski savaşçıları ile El Assabaa'nınkiler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtildi. Garyan kenti konseyi yetkilileri, Garyan ve Kikla savaşçılarının üzerine El Assabaa kentinden geçerken ateş açıldığını belirterek, ardından çıkan çatışmada 12 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını kaydettiler. El Assabaa kentinin askeri konseyi de bu açıklamaları doğruladı ve bu anlaşmazlığın daha fazla kan dökülmeden çözülmesi için Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) müdahalesini istedi. El Assabaa kenti geleneksel olarak çok sayıda Muammer Kaddafi yanlısını barındırmasıyla tanınıyor. Garyan ve Kikla savaşçıları çatışmalar sırasında 20 Kaddafi yanlısı savaşçıyı ele geçirdiklerini ileri sürüyorlar. Libya'da Kaddafi karşıtı muhalif hareketin ortaya çıkmasından bu yana ilk kez böyle bir olay meydana geliyor. Öte yandan, başkent Trablus'un Grart Arada semtinde karayolu yakınında içinde toplam 15 cesedin bulunduğu iki toplu mezar ortaya çıkarıldı. Cesetlerin kimlere ait olduğunun belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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