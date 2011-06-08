-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YA İLERLİYOR BEYRUT (A.A) - 08.06.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı binlerce askerin top ateşi desteğinde Libya'nın batısındaki, muhaliflerin kontrolünde olan Misrata kentine doğru ilerledikleri bildirildi. Misrata kentindeki muhaliflerin sözcüsü Hasan El Misrati, yaptığı açıklamada, Kaddafi güçlerinin kentin 3 tarafından açtıkları şiddetli top ateşinde, 10 muhalif savaşçının öldüğünü, 26'sının yaralandığını söyledi. El Misrati, ''Misrata şiddetli top ateşi altında. Kaddafi güçleri doğudan, batıdan ve güneyden şiddetli top ateşi açtı. Her taraftan saldıran askerler kent merkezine girmeye çalışıyor'' dedi. Askerlerin henüz kentin dışında bulunduklarını belirten El Misrati, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu kaydetti.