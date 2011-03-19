-KADDAFİ GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE GİRMEYECEK TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halit Kaim, hükümete bağlı güçlerin, ateşkes uyarınca Bingazi'ye girmeyeceklerini söyledi. Kaim, yaptığı açıklamada, hükümete bağlı güçlerin Bingazi yakınındaki varlığının ateşkesi ihlal etmediğini ifade ederek, Bingazi'ye girme niyetlerinin olmadığını bildirdi. Halit Kaim, ordunun Libya kentlerindeki varlığının, vatandaşların güvenliği açısından önemli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu ateşkesi ihlal etmez. Ateşkes, küçük ya da büyük askeri operasyon yapılmaması anlamına gelir" dedi.