-KADDAFİ DENETİMİ ELE GEÇİRİYOR TOBRUK (A.A) - 15.03.2011 - Libya'daki Muammer Kaddafi'ye bağlı güçleri Zvara kentinin denetimini ele geçirdi. Görgü tanıkları Kaddafi güçlerinin başkent Trablus'un batısındaki, muhalif güçlerin denetimindeki son kent olan Zvara kentinin denetimini ele geçirdiklerini belirtti. Ülkenin doğusunda muhalefetin denetiminde bulunan bölgelere doğru ilerleyişini sürdüren Kaddafi'ye bağlı güçler, Zvara kentinin denetimini ele geçirerek, başkent Trablus ile Tunus sınırını içine alan, sahil şeridinin batı uzantısındaki kontrolünü güçlendirmiş oldu. Zvara kentindeki hükümet karşıtı güçler, ağır tank ve topçu ateşi desteğindeki hükümet güçlerinin, Zvara kentinin denetimini ele geçirmelerine karşın kentte münferit sokak çatışmalarının halen sürdüğünü duyurdu. Muhalifler, güçlerini yeniden toparlayarak Zvara kentinin denetimini tekrar ele geçirmeye çalışacaklarını ifade etti. Zvara kenti muhalif güçlerinin denetimini ele geçirdikleri ilk kentlerden biriydi. -İSYANCILARI SIKIŞTIRIYOR- Batılı güçler Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmak için diplomatik çabalarını sürdürürken, isyanın başladığı ilk günlerde nispeten olaylara sessiz kalan Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler son zamanlarda ülkenin batısı ve doğusundaki isyancıları sıkıştırmaya başladı. Ülkenin doğusunda isyancıların kalesi olarak gösterilen Bingazi kentine doğru adım adım ilerleyen Kaddafi güçleri, dün de ülkenin batısında başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki küçük Zuvara kasabasını isyancıların elinden almak için top ve tanklarla saldırı düzenledi. Doğudaki Brega kentinde önemli bir petrol terminalini önceki gece ele geçiren Kaddafi'ye bağlı güçler, dün de Bingazi ile Brega arasındaki önemli kent Ecdebiye'de isyancıların mevzilerini bombaladı. Bingazi ve Tobruk yolu üzerindeki Ecdebiye'nin yönetimini ele geçirmek, Kaddafi güçlerine 300 bin kişinin yaşadığı ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'yi kuşatma imkanı verecek. Bu arada Libya İnsan Hakları Birliği'nin Başkanı Süleyman Buşvugir, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin ağır silahlı askerlerinin Bingazi'ye saldırmaları durumunda, Ruanda'da benzeri gerçek bir katliam olabileceği uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Kyung-wha Kang da Cenevre'de, Kaddafi güçlerinin sivillere karşı ölçüsüz ve büyük güç kullanmayı seçtiğini söyledi. -İSYANCILAR ECDEBİYE'Yİ TAHKİM EDİYOR- İsyancıların Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin muhtemel saldırısına karşı Ecdebiye şehrini tahkim etmeye başladıkları bildirildi. İsyancıların sözcüsü Ahmed El Zvey, iki taraf arasındaki çatışmanın Ecdebiye ile Brega arasında 80 kilometrelik bir hatta fasılalı olarak sürdüğünü söyledi. Brega'nın kontrolü isyancılarla rejime bağlı birlikler arasında bölünmüş durumda. Ecdebiye'nin ele geçirilmesinin Kaddafi'ye bağlı birliklere önemli avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Libya'nın doğusundaki petrol kenti Brega'da isyancılarla Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin çatıştığı bildirildi. İsyancılardan Adil İbriki, Brega'ya 75 kilometre uzaktaki Ecdebiye kentinde yaptığı açıklamada, çatışmaların devam ettiğini, ancak hiçbir tarafın kontrolü sağlayamadığını söyledi. Kaddafi güçlerinin, Brega ve diğer kentlerde yeniden kontrolü sağlamak için sahil şeridinden ilerlediği bildiriliyor. Libya'da isyancılar 41 yıllık Kaddafi yönetimine son vermeyi istiyor.