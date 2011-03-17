-KADDAFİ BİNGAZİ'Yİ ALMAYA ANT İÇTİ TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, muhalefetin merkezi Bingazi'deki halka seslenerek, "Bu gece geliyoruz" dedi. Kaddafi, radyodan yaptığı konuşmada, hükümet güçlerinin bu akşamdan itibaren Bingazi'ye saldırı başlatacağını belirterek, kendilerine karşı gelenlere "acımayacaklarını" söyledi. Libya lideri, Bingazi'deki silahsız vatandaşların korkacak bir şeyi olmadığını, ancak her evin aranacağını kaydetti. Teslim olanlara af önerisi getiren Kaddafi, Bingazi'yi yeniden almaya ant içti.