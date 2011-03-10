Kaddafi: Batı niye Türklerin hava sahasını kapatmıyor?

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Türkiye ile ilgili olarak ilginç ve tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Kaddafi, Türkler'le Libyalılar'ın tarihinin ortak olduğunu belirterek, "Hepimiz Osmanlıyız. Temennim Türklerin çekilmemesiydi. Libya’ya dönmeleri halinde her zaman kapımız açık" dedi. Ayrıca Kaddafi, “Türkiye’de hak isteyen Kürtler var. Senelerdir Türk ordusu Kürtlerle savaşıyor. Niye Türkiye’nin askeri hava sahası kapatılmıyor. Ne ABD ne de Avrupa bununla ilgili karar çıkarıyor. Neden?” diye sordu.

Kaddafi’nin TRT Türk ve Fransız LCI kanalına verdiği röportajın özeti şöyle:





'Batı Türkiye'nin hava sahasını neden kapatmıyor?'



Libya lideri Kaddafi Mülakat boyunca, ülkesine karşı yapılacak olası bir uçuşa yasak bölgesini eleştiren Kaddafi, bu konuda çok tartışılacak bir de benzetme yaptı. Kaddafi bu konuyla ilgili olarak;



“Türkiye’de hak isteyen Kürtler var, bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. Senelerdir Türk ordusu Kürtlerle savaşıyor. Niye Türkiye’nin askeri hava sahası kapatılmıyor. Ne ABD ne de Avrupa bununla ilgili karar çıkarıyor. Neden?” diye sordu.

Üçüncü haftasına giren çatışmalarda Türkiye’nin tutumunu da değerlendiren Kaddafi, özellikle Türk işçilerinin ülkesinden ayrılmasını yadırgadığını ancak yine de bunu anlayışla karşıladığını belirtti.



'Türk işçileri çekmeniz iyi bir davranış değildi'

“Biz dostuz arkadaşız, gerçekten mükemmel ilişkilerimiz var. Anlaşmalarımız var. Vizeleri kaldırdık, Türk şirketlerinin her zaman önceliği var. Tabi gelen açıklamalarla ilgili ben Türkiye’yi mazur görüyorum. Olanlardan etkilendi, duyduğu haberlerden etkilendi. İşçilerin çekilmesi iyi bir tutum değildi. Tabi Türkiye olayların gerçek yüzünü öğrendiğinde, kargaşa olmadığını anladığında, tutumunu değiştirecektir” diyen Libya lideri ayrıca daha pek çok inşaat projesinin Libya’da devam ettiğini söyledi ve kısa süre içinde Türk işçilerinin geri gelmesini sağlayacak güvenceler sunacağını belirtti.



'Hepimiz Osmanlıyız'

Kaddafi'nin Türk halkına başka mesajları da vardı: "Türkler kardeşimiz. Tarihimiz bir. Yüzlerce yıl birlikte yaşamışız. Hepimiz Osmanlı'yız, tarihimiz bu, bundan kurtulamayız. Temennim Türklerin çekilmemesiydi. Libya’ya dönmeleri halinde her zaman kapımız açık. "



'Barbaros korsan'

İki ülkenin de ortak tarihi olduğuna dikkat çeken Kaddafi, geçtiğimiz günlerde Barbaros hayrettin Paşa hakkındaki benzetmesini ise arkasında dıurdu ve eğer Libya’daki çatışmalar durdurulmazsa Barbaros’un Akdeniz’de korsanlık yapacağını söyledi.



Zintan aşiretinden gençlere hitap etti

Kaddafi, TRT'ye verdiği röportaj öncesinde Trablus'ta Zintan aşiretinden gençlere hitap etti. Kaddafi, devlet televizyonundan da yayınlanan konuşmasında, başta El Kaide olmak üzere dış etkenlerin Libyalıları kendi ülkelerine karşı gelmeye ittiğini belirtti.

Kaddafi, “Bunlar, Afganistan, Cezayir, Mısır ve Filistin’den gelip, Zentan, Zaviye ve Bingazi’ye giren küçük bir grup. Peki, ne yaptılar? Gençleri, yasaların bile etki edemeyeceği, yaşı 20’nin altında olanları silahlandırdılar” diye konuştu.

Libya lideri, “Çocuklar silahları aldıklarında mutlu oluyor, bu da Libya’yı karıştırıyor. İşte olan biten bu” ifadesini kullandı.



