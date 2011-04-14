-KADDAFİ ARACIYLA TURLADI KAHİRE (A.A) - 14.04.2011 - Libya televizyonu, Muammer Kaddafi'nin, başkent Trablus'ta üstü açık spor arabayla turladığını duyurdu. Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, yeşil bir safari şapkayla, siyah güneş gözlükleri takan ve siyah bir ceket giyen Kaddafi, yumruklarını havaya kaldırarak sallıyor. Haberde görüntünün, NATO'nun bu akşam Trablus'a düzenlediği hava saldırısından kısa bir önce çekildiği belirtildi. -ECDEBİYE'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA Ecdebiye'de, muhalifler ile Libya lideri Muammer Kaddafi güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, kentin batı kesimindeki çatışmalarda Kaddafi güçlerinin muhaliflerin konvoyunu ağır topçu ateşine tuttuğunu, muhaliflerin buna roket atışıyla karşılık verdiğini belirtti. Bölgede şu anda hiçbir NATO uçağının görülmediği kaydedildi. -"KADDAFİ ÜLKEDE KALAMAZ" Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Libya'nın geleceğinin Muammer Kaddafi'siz olması gerektiği konusunda uluslararası camianın görüş birliği içinde olduğunu söyledi. Westerwelle, Berlin'de devam eden NATO dışişleri bakanları gayrıresmi toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Libya halkının ülkede nasıl bir diyalog yapılacağına kendisinin karar vereceğini, ancak Kaddafi'nin zamanının dolduğunu belirterek, "Kaddafi ülkede kalamaz, iktidarından vazgeçmek zorunda" dedi. Kendi halkına saldıran bir kişinin ülkesi hakkında konuşmaya hakkı olmadığını ifade eden Westerwelle, Libya'daki askeri operasyonlara katılmamalarının bu konuda tarafsız oldukları anlamına gelmediğini, Libya halkının gelecekteki özgürlüğü ve refahı için Kaddafi'nin görevinden ayrılmasını istediklerini kaydetti. Westerwelle, Libya konusunda müttefik ülkeler arasında bazı farklı görüşlerin olmasına rağmen, tüm ülkelerin Kaddafi'nin artık görevinden ayrılması gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu söyledi. Afganistan'da güvenlik sorumluluğunun kademeli olarak yerel makamlara devredilmesi konusunda da planlarına bağlı olduklarını tekrarlayan Westerwelle, 2014 yılı sonunda bu sorumluluğun tümüyle devrinden sonra Afganistan'ı unutmayacaklarını ve bu ülkeyi yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.