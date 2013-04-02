Kadavradan rahim nakli yapılan kadına embriyo transferi yapıldı!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Estetik Rekonstrüktif Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk kişi olan 21 yaşındaki Derya Sert'e embriyo transferini başlattıklarını açıkladı. Eğer embriyo nakli başarılı olursa Derya Sert bu yolla hamile kalan ilk kadın olarak da tıp literatürüne geçecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e 7 saat süren operasyon sonunda dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılmıştı. Daha önce birçok ülke doktorlarının canlı vericiden denediği, fakat başarılı olamadığı rahim naklini bu kez kadavradan alarak yapan ekip tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Aynı ekip daha önce dünyanın kadavrada ilk tam yüz naklini ve ilk çift kol naklini de gerçekleştirerek dünya tıp tarihine ismini altın harflerle yazdırdı.

Evinde dinleniyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Ekip Başkanı Prof. Dr. Ömer Özkan ile Başhekim Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu sabah ortak yaptıkları yazılı açıklamada Derya Sert için ön hazırlıklar tamamlanarak, geniş bir ekip tarafından embriyo transferi işleminin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Derya Sert'in sağlık durumu iyidir ve evinde istirahat etmektedir. Kamuoyu süreçle ilgili olarak bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.





'Yol haritamız belli'

Embriyo nakli için yol haritalarının belli olduğunu aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, geçen ayki bir konferansta Derya Sert'in durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Derya'ya 8 Ağustos 2011'de rahim naklini gerçekleştirdik. Transferden 1- 2 yıl sonra da daha önceden elde ettiğimiz dondurulmuş embriyolardan yararlanıp embriyo transferini gerçekleştirmeyi planladık. Yol haritamızı buna göre belirledik. Elimizde yeterince embriyo bulunuyor. Nisan ayı başından itibaren kaliteli embriyoları transfer edeceğiz. Bu tür işlemlerde başarı oranı yüzde 30- 40'tır. Çoğul gebeliği kesinlikle istemiyoruz."



Uzun ve zorlu bir süreç



8 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, nakil yapıldığında henüz 19 yaşındaydı. Genç kadın çocuk sahibi olabilmek için uzun ve zorlu bir süreç geçirdi. Yaklaşık 6 ay hastanede kalan Derya Sert, nakil sonrası bir yıl boyunca da ilaç kullandı. Embriyo transferi için daha önce 2012 yılının Eylül ayı konuşulsa da daha sonra beklenilmesine karar verildi.