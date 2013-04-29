Kadavradan rahim nakli oldu, hamile kaldı, bebeğinin kalp atışını dinledi!

Dünyada kadavradan ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, 6 haftalık hamile. Bebeğin kalp atışlarının izlendiğini belirten doktorları, anne adayının da bebeğin de sağlığının iyi olduğunu söyledi.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ünal, dünyada ilk kez gerçekleştirilen gebelik için kalp atışlarının çok önemli bir aşama olduğunu belirtti. Ünal, Derya Sert'in erken gebelik bulgularının olumlu olduğunu ve bebeğin kalp atışlarının izlendiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe de Sert'in hamilelik sürecinin umdukları gibi son derece güzel şekilde seyrettiğini vurguladı. Hekimlerin yaptığı çalışmaların kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Kurtcephe, “Her şey yolunda giderse bu güzel bebeği Türk milleti adına sevme fırsatını ve şansını bulacağız. Bebeğin kalp atışlarını görüntüyle izleme şansını kullanmış olduk. Bundan sonra da Derya Sert'in hamilelik süreci yolunda gider ve her şey iyi seyreder" dedi.

Kurtcephe, her türlü gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

'Kalp atışlarını duyunca dünyalar bizim oldu'

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığında görevli Prof. Dr. Ömer Özkan, bebeğin kendisi için bile mucize olduğunu söyledi. Çok mutlu olduklarını anlatan Özkan, "Kalp atışlarını duyunca dünyalar bizim oldu. Umarım süreç sağlıklı bir şekilde işler. Derya, beslenmesine dikkat ediyor. Aldıklarını yıkamadan yemiyor. Ben ve eşim eve kontrole gidiyoruz. Bir aile gibiyiz" dedi.

Halkın desteğinin kendisine güç verdiğini anlatan Özkan, bu desteği sürekli arkasında hissettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na da gün gün bilgi verdiğini dile getiren Özkan, Antalya'yı sağlıkta marka yaptıklarını ifade etti.

Aralarında Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç, Avusturya ve Japonya'nın da bulunduğu bir çok ülkedeki plastik cerrahların kendisine tebrik maili attığını söyleyen Özkan, dünyadaki bilim insanlarıyla da istişare halinde olduğunu dile getirdi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

Sert'e 2 Nisan 2013'de embriyo transferi yapılmış ve 12 Nisan'da da gebelik sonuçlarının olumlu olduğu yönünde açıklama yapılmıştı.