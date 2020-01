Kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan bir ilk'e imza atarak kadavradan rahim nakli gerçekleştirdi.

Rahim nakli yapılan Derya Sert'in henüz hamile olmadığını belirten Özkan, Sert'in hamileliğiyle ilgili 1,5 yıl gibi bir süre planladıklarını ve bu sürenin yeni dolduğunu söyledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, 'Her şeyin çok hazır olması gerekiyor. Biz gerekli açıklamaları zaten yaparız. Bu ekibin başındaki kişi bensem, benden alınan bilgileri iletmeye çalışın. Dışarıdan alınan bilgi, bizim muhtemelen kongrelerdeki sunumlarda görüş alışverişi şeklinde yaptığımızdır. Bir ay sonra planlıyoruz, iki ay sonra planlıyoruz. Bir embriyo, iki embriyo gibi şeyler ayrıntıdır' dedi.

Embriyo sayısının bir veya iki olmasının çok önemli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Özkan, "Kanunlar bunları belirlemiş ama bu hastanın kanunlarla belirlenecek bir durumu yok. Çünkü öncesi yok. Biz sadece bakanlığa bir mi, iki mi, bununla ilgili görüş sunduk. Çünkü, mevzuatta normal tüp bebekle ilgili kısıtlayan şeyler vardı. Tüp bebek merkezindeki arkadaşların görüşleri, İstanbul'dan önemli merkezlerden aldığımız görüşleri Sağlık Bakanlığına ilettik. Onlar da sağolsun bir kurul düzenledi. Bize gerekli önerileri yaptılar. Biz onlara uymak zorundayız" dedi

Prof.Dr. Ömer Özkan, zaten ya bir ya iki olacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Birle başlarsınız eğer olmazsa ikiye geçersiniz. Bunların kuralları belli. Mutlaka belli bir sırada gitmesi gerekiyor. Burada zaten elimizde yeterli embriyo var. Dondurulmuş embriyo başarısız olursa taze sikluslara geçiliyor. O zaman işin boyutu biraz değişir. Ama gerekirse ona da geçeriz. Elimizde iki üç seanslık embriyo var, doğal yoldan istemiyoruz komplikasyonlara açık, zaten doğal yoldan olmayacak şekilde ayarlandı'

Derya Sert'in şu an hamile olmadığını ve evinde dinlendiğini söyleyen Özkan, "Yakın zamanda açıklama yapmaya başlarız. 1.5 yıldan itibaren açıklama yaparız demiştik. Ama beklentileri yüksek tutmamak lazım. Her siklusun başarı oranı yüzde 30-40, en yüksek 50. Birincide olmaz, ikincide olur, üçüncüde olur ama inşallah birincide olur. Her hastada olur gebelik ilerler, ilerlemez ama bizim elimizde yeterince embriyo var. Bunların hepsini kullanmak isteriz. Bunlarda olumsuz bir şey olursa o zaman taze siklus dönemine geçer. Bunun da belli sayıları var. Eğer 1 yıl ya da 1,5 yılı geçerse 'olmuyor' deriz" dedi.

Özkan, "Halkın kafasını karıştırmaya gerek yok. Bir iki embriyonun hiç önemi yok bunun kuralları belli. O kurallara uymak zorundayız. Teknik detayları var işin. Sonuçta önemli olan bu işin sonunda o annenin kucağında sağlıklı bir bebeğin olmasıdır. Hamile kaldıktan sonraki program çok net. Her aşamasının senaryosu yapıldı. Sezaryen ya da normal doğum olup olmayacağı, kaçıncı ayda doğum olacağı çok belli. Program çok net. Karşılaşacağımız duruma göre yapacaklarımızın hepsinin senaryosu hazır" dedi.