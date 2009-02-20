Kadavra sıkıntısına ithalat önerisi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp, Türkiye'de kadavra sıkıntısının halen aşılamadığını bildirdi.



Prof. Dr. Taşkınalp, insan vücudunun en iyi kadavra incelenmesiyle öğrenilebileceğini belirterek, "Ancak caiz olmasına rağmen kimse yakınının cesedini kadavra olarak bağışlamak istemiyor" dedi.



Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kadavrada gönüllülüğün esas olduğunu ifade eden Taşkınalp, şöyle konuştu:



"Gelişmiş ülkelerde 8-10 öğrenciye bir kadavra düşerken bizde 50-60 öğrenci bir kadavra üzerinde eğitim görebiliyor. Bazen öğrenci sayısı 120'ye kadar çıkabiliyor. Bizler en azından 20-25 öğrenciye bir kadavra düşmesini istiyoruz. Ancak son 7-8 senedir kadavra sayımızda büyük düşüş yaşadık. Şu anda bir tane kadavramız var. Bu sıkıntıyı aşabilmek için antropoloji, ortopedi, radyoloji ve diğer klinik dallarla eş güdümsel çalışıyoruz. Böylece kadavra üzerinde yeterince inceleme yapamayan öğrenciler ve bu klinik dallarında eğitimlerini tamamlıyor. Kadavramız yeterli olmadığından çoğu zaman maketler üzerinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz ancak bunun ne kadar başarı gösterecek bir çalışma olduğu tartışılır. Çünkü ameliyatı maketler üzerinde değil canlılar üzerinde yapıyoruz."



İthal kadavra



Hükümetler nezdinde yapılacak anlaşmayla yurt dışından kadavra getirtilebileceğini ifade eden Taşkınalp, "Rusya ve Azerbaycan, kadavra ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Bu ülkelerle yapılacak bir anlaşmayla bin dolar karşılığında kadavra ithal edebiliriz" diye konuştu.



2007 yılında Adalet Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında, her ilin cumhuriyet başsavcılığıyla bölgedeki tıp fakültesi dekanının imzalayacağı protokolle, kentte ölen kimsesizin cesedinin Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı'na kadavra olarak kullanılması için teslim edilebildiğini ifade eden Taşkınalp, bu anlaşmaya istinaden 2006 yılının şubat ayında cumhuriyet başsavcılığıyla anlaşma yapıldığını fakat bu süreçte kimsenin konuyla ilgili olarak kendilerini aramadığını belirtti.



Ankara ve Bursa'da bu protokol çerçevesinde ölen kimsesizlerin tıp fakültelerine verildiğini ve kadavra sıkıntısının bir nebze de olsa giderildiğini ifade eden Taşkınalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeniden protokol imzalayacakları, protokol çerçevesinde, ölen kimsesizlerin tıp fakültesine teslim edileceğini umduklarını kaydetti.

