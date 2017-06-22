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Yaşam

Kaçmayıp gardiyanın hayatını kurtaran mahkûmlara ceza indirimi

"Bir mahkûm normal görevlerinin ötesinde bir şeyler yaptığında cezasında kesintiye gideriz"

22 Haziran 2017 19:34

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede, sıcaktan bayılan bir gardiyana kalp mesajı yapan mahkûmun cezaları dörtte biri azaltıldı.

Mahkûmlar, başlarındaki gardiyan bayıldığı sırada bir mezarlığın çevre düzenlemesini yapıyorlardı.

Gardiyanın kalp krizi geçirdiğinden şüphenilmesiyle birlikte ise hem ona kalp masajı yapmaya başladılar hem de cep telefonundan polisi aradılar.

Mahkûm Greg Williams "Olay yaşandığında mesele kimin hapiste olduğu, kimin olmadığı değildi. Yerde yatan bir adam vardı ve ona yardım etmeliydik" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen gardiyanın ailesi, ertesi gün mahkûmlara öğle yemeğinde pizza ve kek ısmarladı.

'Aile gibi davranıyorlar'

Polk County Polis yetkilisi Johnny Moats, "Bir mahkûm normal görevlerinin ötesinde bir şeyler yaptığında cezasında kesintiye gideriz" dedi.

Moats mahkûmların gösterdiği tepkinin aynı zamanda, gardiyanların kendilerine karşı davranışlarının da bir yansıması olduğunu vurgulayarak "Onlara insan gibi, ailedenmiş gibi davranıyorlar" diye konuştu.

Georgia'da geçtiğimiz günlerde iki mahkûm, bir hapishaneden diğerine taşınırken başlarındaki iki gardiyanı öldürmüştü.

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