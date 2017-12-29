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Kaçmaya çalışırken 2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu satıcısı 34 yaşındaki E

29 Aralık 2017 11:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu satıcısı 34 yaşındaki E.A., 2 polis memurunu çarparak yaraladı. Şüpheli, otomobilin lastiklerine açılan ateş sonucu durdurularak yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi\'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik yaptığı denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan E.A., kontrol noktasındaki 2 polis memuruna, ardından da ekip aracına çaparak kaçtı. Otomobilin camıdan içerisinde 50 gram eroin bulunan poşeti atarak uzaklaşmak isteyen zanlı, aracın lastiklerine ateş açan polisler tarafından durdurdu. Hafif yaralanan polisler ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakalanan E.A., ise emniyetteki sorgusunda, \" Yakalanmaktan korktum, kaçtım\" dedi. Mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklandı.

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