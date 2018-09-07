Kaçkarlar'da yaralanan doktor dağcı, ilk müdahaleyi kendisi yaptırmış

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağ\'ında \'İleri Kar Buz\' eğitimi sırasında üzerine kaya düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kamptaki dağcılar tarafından sedye ile Mezovit Yaylası\'na indirilip, askeri helikopterle alınarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Doç. Dr. Mücahit Avcıl (40), o anları anlattı. Arkadaşlarını yönlendirerek kendine yaptırdığı ilk müdahalelerle hayatta kalma şansını artıran Avcıl, \"Çok şükür yardım olabildiğince hızlı geldi. Bu kadarla kurtulduğumuz için mutluyum\" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı kuzey yamacında \'İleri Kar Buz\' eğitimi düzenlendi. Eğitim için Türkiye\'nin değişik illerinden 80 dolayında dağcı cumartesi günü Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası\'na çıktı. Pazar günü Kavron Yaylası\'nda teorik eğitim yapan dağcılar, dün sabah Mezovit Yaylası\'na çıkarak kamp kurdu. Dağcılar, Kaçkar Dağı\'nın kuzey yamacında \'İleri Kar-Buz\' eğitimine başladı. Eğitim sırasında yamaçtan düşen kaya, dağcı doktor Mücahit Avcıl’a isabet etti. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları telsizle yardım çağrısında bulundu. Doktor olması nedeniyle kendi kendine müdahalede bulunan yaralı dağcı, arkadaşları tarafından alınarak Mezovit Yaylası\'na indirildi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, yaralı dağcı için Genelkurmay Başkanlığı\'ndan helikopter talep etti. Merzifon\'daki 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan askeri helikopterle yayladan alınan yaralı dağcı, Rize Liman’ına getirildi. Helikopterden alınan dağcı, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

\'BÜYÜK AĞRIYLA YERE YIĞILDIM

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi\'nde görevli Doç. Dr. Mücahit Avcıl, Kaçkarlar\'da yaşadığı kazanın ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) anlattı. Avcıl, kocaman bir taş kütlesinin kendine doğru geldiğini gördüğü ve hızla gelip bacağına vurduğunu, büyük ağrıyla da yere yığıldığını söyledi. Genelde bu kurtarma operasyonlarını kendisinin yaptığını ve bu olayda ise kendisinin kurtarıldığını kaydeden Avcıl, \"Eğitim ardından tırmanışa başladık. Daha ilk dakikalarda çantamı bile yere koymadan arkadaşlarımın taş diye bağırdığını duydum. Buzula baktığımda buzun üstünde kocaman bir taş kütlesinin kayarak bana doğru geldiğin gördüm, birkaç saniye bekledim. Eğitimlerde de bunu görmüştük. Ona göre hareket ederek 1,5 metre kadar sola kaçtım. Aslında taşın hizasından çekilmiştim, ancak taş da bir yere çarparak yön değiştirdi. O hızla gelip bacağıma vurdu. Büyük ağrıyla yere yığıldım. Ekip arkadaşlarım yanıma geldi. Tıbbi ekipmanla benim de yönlendirmemle ilk müdahaleyi yaptılar. 16 kişilik ekiple sedyeyle beni kamp alanına taşıdılar. 2-3 arkadaşta telefonun çektiği Kavron Yaylası\'na doğru koşmaya başladı. Yaramın derin olması ve ağrımın çok olması nedeniyle bir an önce yardım talep ettiler. Beni taşıyarak 2,5 saat sonra kamp yerine ulaştırdılar. İnsan taşımak çok zordur hele de engebeli bir arazide daha zordur” dedi.

\'DOKTOR OLDUĞUM İÇİN BUNDAN SONRAKİ SENARYOLARI BİLİYORDUM\'

Doktor olduğu için kurtarmadaki senaryoları bildiğini de belirten Avcıl, \"Çok ağrım vardı, en ufak harekette acılar içinde kalıyordum. Helikopter geldi 20 dakikalık yolculukla Rize merkez ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne geldik. Gerekli müdahaleler yapıldı, uyutularak bacağım düzeltildi. Şimdi ameliyat için bacağımın içinde kanın çözülmesi bekleniyor. Bunları yaşamak, korkutucu bir olay. Doktor olduğum için bundan sonraki senaryoları biliyordum, kan kaybedeceğim, bilincim kapanacak, bayılacağım komaya gireceğim. Çok şükür yardım olabildiğince hızlı geldi. Bu kadarla kurtulduğumuz için mutluyum. Rize’ye ilk kez geldim. Kaçkar Dağlarından genelde uzak duruyordum, çok kaza oluyor bu bölgede. Eğitim bu buradaydı mecbur geldim. 20 yıldır dağcılıkla uğraşıyorum, Ağrı Dağı\'na da çıktım. 20 gün öncede Gürcistan’da Kazbek Dağı\'ndaydım. Orayı da sağ salim bitirdik ama burada böyle talihsiz bir kaza başımıza geldi. Ancak bir taraftan da seviniyorum kaya başka bir tarafıma çarpsaydı. Karnıma ya da kafama o zaman hayati tehlike yaşardım.”

\'AMBULANS UÇAK TALEBİMİZ VAR\'

Ameliyat sonrası 2 ay yatağa bağlı kalacağını da ifade eden Doç. Dr. Avcıl, \"Ailem burada değil. Buradaki ameliyat ardından buraya gelmeleri zor. O yüzden görev yaptığım Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi\'nde tedavimin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden ambulans uçak talebimiz oldu. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. Kendi hastanemde bir miktar daha rahat edeceğim. Ameliyat sonrasında zorluk çekiyorsunuz, 2 ay kadar ayaklarının üstüne basamıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun, o yüzden ailemin yanında olmak istedim. Bu yüzden ambulans uçak talebim oldu. Uçak ayarlayabilirsek kendi hastaneme gideceğim. \'Bir doktorun en doğal hakkıdır\' diye düşünüyorum, kendi hastanesinde kendi arkadaşlarıyla ameliyat olması. Buradaki doktorum da çok iyi. Ama sonrası dönem için çok sorun yaşayacağız” diye konuştu.

\'KAZA GÜNLÜK HAYATTA DA YAŞANABİLİR\'

Ameliyatının parçalı bir kırk olduğu için teknik olarak zor gözüktüğüne de değinen Avcıl şöyle dedi:

“Ayağım eski randımanıma kavuşursa tekrar dağcılık yapmak istiyorum. Bacağım izin verir mi bilmiyorum, eşim ve çocuklarım izin verir mi onu da bilmiyorum. Yaşadıklarım gözümü korkutmadı. Milyonda bir olacak bir kaza dağcılıkta bu. Hataya bağlı değil günlük hayatta da yaşayabilirsiniz. Araba çarpabilir, merdivenden düşebilirsiniz onun gibi bir şey. Çocuklar arayıp \'Baba dağa bir daha çıkmayacaksın\' diye veryansın ediyorlar.”

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