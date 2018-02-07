Kaçkarlarda kış güzelliği

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde yağan karla birlikte çam ormanları ile kaplı Kaçkar Dağları eşsiz bir güzelliğe büründü. Kartpostallık görüntüler oluşan bölgeye yerli ve yabancı turistlerde ilgi gösteriyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi boyunca uzanan 3 bin 937 metre yüksekliğe sahip Kaçkar Dağları yağan karla birlikte beyaza büründü. Vadileri, yaylaları, buzul gölleri ve şelaleleri ile büyüleyen bir güzelliğe sahip sıra dağlarında yağan karla kart postallık görüntüler oluştu. Çam ormanları ile kaplı alanlara sahip bölge kışında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Bölgeye gelen turistler Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki vadilerde kar yürüyüşü yapıyor, doğa fotoğrafları çekiyor.

HOCAOĞLU: EŞSİZ BİR DOĞAYA SAHİBİZ

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ve kış aylarında da turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Kış turizmi konusunda ciddi yatırımlar planlandığını ifade eden Hocaoğlu, “Rize Valisi Erdoğan Bektaş\'ın destekleri ile Ayder\'de büyük bir kayak tesisi projelendirildi. Kayak merkezi projesi ile belki de ilerleyen yıllarda Rize kayak konusunda en önemli yerlerden biri haline gelecek. Havaalanı ile beraber kayak konusunda somut adımların atılacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kayak konusunda somut adımlar atıldığı zaman biz il olarak turizmden tam manasıyla 12 ay istifade etmiş olacağız” dedi.

Kaçkarlarda yapılan helikopterle kayak sporu Heliski ile bölgeye kışında ilginin arttığını vurgulayan Hocaoğlu şöyle dedi:

“Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı birde kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor.\"



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