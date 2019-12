Kaçkarlar’da ‘heliski’ heyecanı başladı

Helikopterli kayak sporu heliskinin Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'nin Kaçkar Dağları ve Ayder Yaylası, heliski tutkunlarını ağırlamaya başladı.



Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp oradan atlayarak kaydıkları bir spor türü olan heliski, dünyanın sınırlı yerlerinde yapılıyor. Türkiye'de bu sporun yapıldığı tek merkez olan Kaçkar Dağları'nın Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kalan bölümü, Ayder Yaylası'ndaki konaklama imkanı nedeniyle heliski tutkunlarının giderek yoğun ilgisini çekiyor.



Bu sezon da Kaçkar Dağları'nda heliski yapmak için gelen kayakçılar, konakladıkları Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak, dağların zirvesine bırakılıyor. Zirveden kayarak vadilere inen kayakçılar, tekrar helikopterle dağların zirvesine bırakılıp tekrar aşağıya iniyor. Kayakçılar, gün boyunca kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle Ayder Yaylası'na dönüyor.



Bir hafta süresince heliski yapan kayakçılar ülkelerine döndükten sonra onların yerini yeni bir grup alıyor.



İkizdere Vadisi'nde de yapılacak



Kaçkar Dağları'nda heliski organizasyonu yapan Turkey Heliski Firması ortaklarından Thierry Gasser, yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'nda 2005 yılından itibaren heliski organizasyonu yapmaya başladıklarını, bu süre içerisinde binin üzerinde sporcuyu ağırladıklarını söyledi.



Bu yıl Ayder Yaylası'nda nisan ayının ilk haftasına kadar 400 kişiye heliski yaptırmayı planladıklarını anlatan Gasser, ''Bu yıl 4 helikopter ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. 2 helikopter Ayder Yaylası'nda hizmet veriyor.



Bu yıl ilk defa İkizdere Vadisi'nde de heliski yaptıracağız. 2 helikopter de orada olacak. Ayder'deki etkinliğimiz bu hafta başında başladı. İkizdere'deki etkinliğimiz de bu hafta sonu başlayacak'' dedi.



Haftada Ayder'de 27, İkizdere'de ise 16 müşteriye kayak yaptıracaklarını ifade eden Gasser, etkinliğe bu yıl İsviçre, Fransa, İngiltere, Avusturya, İsveç, Kanada, ABD ve Avustralyalı kayak severlerin katıldığını bildirdi.



'Türkiye'nin avantajı çok fazla'



Gasser, Türkiye'nin heliski konusunda yeni bir pazar olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



''Türkiye'de heliskiye çok az sayıda kayak sever ile başladık. Bu yıl bu sayı 400'e çıktı. Çok ünlü olmaya başladı. Çünkü kaliteli bir servis yapıyoruz. Heliski Kanada'da da yapılıyor. Ama oraya Avrupa'dan 10 saate varan uçuşla gidilebiliyor ve saat farkı çok. Türkiye'nin avantajı ise Avrupa'ya çok yakın olması, dolayısıyla müşterinin gelme kolaylığı. Bunun yanında buradaki en büyük avantaj kar kalitesinin çok iyi olması. En fazla sorun olan şey ise otelcilik.

Kanada ve Avrupa'daki standartları yakalamakta zorlanıyoruz. Burada da bu sorunun üzerinden gelinmesi lazım.''



Türkiye'de heliski yapmak için çok büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Gasser, ''Kanada'da bu iş 30 yıldan bu yana devam ediyor. Rusya'da da yapılıyor. Ama Rusya'da her yerde herkes istediğini yapıyor. Helikopter her yerde uçabiliyor. Bu da müşterinin gelmesini engelliyor. Çok helikopter tabiatı bozabiliyor, can güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu nedenle belirli bir sınır olması gerekir'' diye konuştu.



Gasser, Rize Valisi ile görüşerek mümkün olan bir yerde kayak tesisi kurma düşüncesini ilettiklerini kaydederek, ''Rize'de heliskiden başka yapmak istediğimiz şeyler de var. İleriye yönelik Rize'de bir kayak tesisi kurma düşüncemiz var. Birkaç yer var, ama kesinleşmiş bölge yok.''



