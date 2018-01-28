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Kaçkarlara 37 kilometrelik kayak tesisi (2)

'AYDER KAYAK MERKEZİ' PROJESİ Kaçkar Dağları'na yapılması planlanan 'Ayder Kayak Merkezi' projesinin başlangıç istasyonu, Ayder Yaylası olacak

28 Ocak 2018 17:08

\'AYDER KAYAK MERKEZİ\' PROJESİ
Kaçkar Dağları\'na yapılması planlanan \'Ayder Kayak Merkezi\' projesinin başlangıç istasyonu, Ayder Yaylası olacak. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü\'nce, altyapı çalışmaları yürütülen ve Meclis gündemine getirilen Ayder Kış Sporları Merkezi\'nin yapımına imkan sağlanması için \'yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletme işinin ihale edilmesine\' ait yetki belgesi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. 3 etaptan oluşacak projenin, 9 yılda bitirilmesi planlanıyor. Kaçkar Dağları’nda yapılması planlanan projenin maliyeti ise 100 milyon euro olarak açıklandı. Ayder Yaylası merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ulaşılacak. Şartnameleri hazırlanan projenin son değerlendirmeleri yapılıyor. Yap- işlet- devret modeli ile ihaleye çıkarılacak projeyle 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak, 10- 12 kilometresini transfer hatları oluşturacak. Diğer kısımları ise pistlere ulaşım ve kayak hatları oluşturacak.

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