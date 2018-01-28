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Kaçkarlara 37 kilometrelik kayak tesisi

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak tesisi projesi hazırlandı

28 Ocak 2018 15:16

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'nin Kaçkar Dağları\'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesi hazırlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 100 milyon euro bedelli projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın onayından sonra ihaleye çıkarılacağını açıkladı.
Türkiye’nin 3 bin 937 metre ile dördüncü yüksek dağı olan Kaçkarlar\'ın önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Vali Bektaş, 37 kilometrelik hat uzunluğu olan Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesini, hazırlanan maket üzerinden DHA\'ya değerlendirdi. 
Ayder Yaylası\'ndaki kayak projesi üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını anlatan Bektaş, \"Profesyonel ekipler ile tartışarak, projenin nihai şeklini vermiş olduk. Bu proje, bir merkezden yola çıkarak, 3 ayrı vadide kayak yapma şansı sunan Türkiye\'nin en güzel ve en büyük kayak projesi. Türkiye\'de bugüne kadar düşünülmüş, tasarlanmış aşağı yukarı bütün projeleri biliyorum. Bu proje en güzeli, en büyüğü ve en çeşitlisi olacak\" dedi.
\'YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK\'
Projenin, Kaçkar Dağları\'nın kendilerine sunduğu imkanların değerlendirilmesinin ürünü olduğunu kaydeden Vali Bektaş, \"Proje şekillendi. İhale için Meclis\'ten yetkiyi aldık. İlgili mekanik tesis üreten firmaların da onayından geçtik. Projeyi yüksek ihtimalle yap- işlet- devret modeli ile vermek istiyoruz. Bu modelle bu kadar büyük bir projeye alıcı bulunabilir mi, diye tereddütler akla geliyor; fakat bize bugüne kadar ifade edilen 5- 6 seçenekle bu işin alıcısı olduğu yönünde. Kesin olup, olmadıklarını; ancak ihaleye çıkıldığında, teminatlar yatırıldığında, sözleşmelere imzalar atıldığında anlayacağız\" diye konuştu. 
\'SON ONAYI CUMHURBAŞKANI VERECEK\'
Projenin ihale sürecinin kısa sürede başlayacağını duyuran Rize Valisi Bektaş, şunları söyledi:
\"Biz hazırız. Belli şeyler bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza son bir defa onayını almak için projemizi sunacağız. Projenin üst yapısı ile birlikte maliyeti yaklaşık 100 milyon euro ancak uzun süreçli bir proje. 3 etaptan oluşuyor. 3+3+3 şeklinde 9 yıllık bir süreç öngörüyoruz ve 1\'inci etabın çok hızlı geri dönüşleri olabileceği için bunu finansa edenlerin 2\'nci ve 3\'üncü etap için gerekli maliyeti çıkartabileceği düşünülüyor. Bizim için çok önemli olan yap- işlet- devret modeli ile yol alma imkanı bulursak artık projeye gerçekleşmiş gözü ile bakabiliriz. Aksi halde başka seçenekler üzerinde duracağız.\"
Ayder Yaylası ile Uzungöl\'ün, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin iki önemli destinasyon merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Bektaş, \"Daha çok yazın turist çeken bu bölgeye biz, yatırımlarımız ile daha geniş zamanlara yaymayı hedefliyoruz. 600- 700 bin turistin konaklayabileceği bir alt yapımız var. Sıfırdan böyle bir projeye başladığınız zaman altyapı ve üstyapıyı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Bizim üstyapımız kışın tamamen boş. Biz mevcut proje ile bu üst yapıyı kışın da doldurmak istiyoruz. Uzun yıllardır Rize\'nin hayali olan bir projeyi şekillendirme imkanı bulduğumuzu düşünüyorum\" dedi. 

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