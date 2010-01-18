Kaçkarlar koruma altında

T24- Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli ekolojik bölgelerinden biri olan Kaçkarlar, TEMA’nın Avrupa Birliği tarafından desteklenen projesiyle koruma altına alınıyor.



İlk hedef, ısınma amacıyla ağaçların kesilmesini engellemek.



Türkiye’deki 357 kelebek türünden 230’u bulunan ve tek başına 14 Avrupa ülkesinden daha fazla çeşitliliğe sahip olan Kaçkarlar, TEMA’nın AB destekli projesiyle koruma altına alınıyor. Proje kapsamında, yılda 50 bin ağacı ısınmak için kesen bölge sakinlerinin evleri yalıtılacak ve böylece ağaçların kesilmesi önlenecek. TEMA Vakfı Turizm ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Tamer Soylu, proje alanında, hane başına yılda ortalama 15 ağacın ısınmak için kesildiğini söyledi. Bölgede, 3 bin 346 hane bulunduğunu hatırlatan Soylu, bunun yılda 50 bin 190 ağaç anlamına geldiğini vurguladı. Projeye 150 bin lira bütçeyle katılan İZODER (Isı Su ve Yangın Yalıtıcıları Derneği) ise ilk aşamada altı okul, üç köy evi ile bir pansiyonu yalıtacak. Dernek üyeleri, bölgede ağaç kesiminin ekolojik dengeye zarar verdiğini ve yalıtımla ısınmanın daha kolay olduğunu anlatacak.



Yeni bir tür



Proje kapsamında soyu tükenmekte olan boz ayılara da küpe takıldı ve uydu aracılığıyla izlenmeye başlandı. Binlerce bitki türünun bulunduğu ve 101’inin tehdit altında olduğu Kaçkarlar’da sadece Gürcistan’da yetişen otsu bir bitki olan Centaurea leptophylla da ilk kez rastlandı. WWF (Doğal Hayatı Koruma Derneği) Kaçkarlar’ı öncelikli 200 ekolojik bölgeden biri, Birdlife International (Kuşları Koruma Örgütü) da öncelikli 217 kuş koruma bölgesinden biri olarak sınıfladılar.

