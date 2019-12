Kaçkar Dağları’nda heliski heyecanı sona erdi

Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan bölümünde 5 yıldır yapılan heliski heyecanı bu yıl da sona erdi.



Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp oradan sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları bir spor türü olan heliski, dünyanın sınırlı yerlerinde yapılıyor. Türkiye'de bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve bu yıldan itibaren de İkizdere vadisinde yapılıyor.



Kaçkar Dağlar'ında heliski yapmak için gelen kayakçılar, konakladıkları yerden sabah erken saatlerde helikopterle alınarak, dağların zirvesine bırakılıyor. Kayakçılar, gün boyunca kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönüyor. Bir hafta süresince heliski yapan kayakçıların ülkelerine dönmelerinin ardından yerlerini yeri bir grup alıyordu.



15 sporcu ile başlandı, bu yıl 400'ün üzerinde katılım oldu



Kaçkar Dağları'nda heliski organizasyonu yapan Turkey Heliski Firması ortaklarından Nikolas Clerk, yaptığı açıklamada, bölgede 5 yıldan bu yana heliski yaptırdıklarını belirterek, "İlk yıl 15 kişi ile başlamıştı. Her yıl artan talebin ardından bu yıl 400'ün üzerinde heliski tutkununu ağırladık. Bu yıl 4 helikopterle heliskiseverlere hizmet verdik" dedi.



Organizasyona bu yıl katılanlarla birlikte 1300'e yakın kişiye heliski yaptırdıklarını ifade eden Clerk, "Ayder'de haftada ortalama 30, İkizdere'de ise 15 kişi heliski yaptı. Bundan daha fazla yaptırılması da mümkün, ancak şu anda bundan fazlası doğanın korunması ve bölge için çok fazla uygun değil. Belki ileride sayı artabilir. Ama şu an için bu doğru değil" diye konuştu.



Clerk, bu yıl ilk defa ikinci bir istasyon olarak İkizdere'de de heliski organizasyonu yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"İkizdere'nin organizasyon merkezi olan Ayder'e yakın olması ve artık farklı yerlerin keşfedilmek istenmesi nedeniyle İkizdere'de de müşterilerimizi ağırladık. Bu sezon orada 150 civarında kişiye heliski yaptırdık. Gelecek yıl İkizdere'deki organizasyona yine devam edeceğiz. Heliski için en fazla İsviçre, Fransa ve Almanya'dan gelen kayakçılar oldu. Ayrıca İngiltere, İspanya, Avusturya, italya, kuzey ülkelerinden gelen oldu. Hatta ABD'den, Avustralya'dan 20'nin üzerinde kayakçı geldi. Önceki yıllarda etkinliklerimize çok az katılmalarına rağmen, bu yıl 50'ye yakın Türk de bizimle heliski yaptı."



Bölgenin avantajları



Clerk, Türkiye'nin Avrupa'ya çok yakın olmasının çok büyük avantaj olduğunu, heliski yapılan bir başka ülke olan Kanada'ya gidildiğinde 3 günün yolda geçtiğini belirterek, "Buraya ise birkaç saatte gelinebiliyor. Ayrıca burada dağların yapısı heliski için çok elverişli. Büyük ve uzun dağ silsilesi var. Denize yakın olması da avantaj. Bu da karın yapısını olumlu yönde etkiliyor. Heliski yapılan alan, organizasyon merkezine çok yakın. Her seviye için heliski yapma imkânı var. Hatta geçtiğimiz yıl bir aile, yanlarında 11 yaşındaki çocukları ile gelmişti. Bu nedenlerden dolayı bölge, önümüzdeki yıllarda dünyada heliski organizasyonları için varış noktası olacak" dedi.



Nikolas Clerk, bu yıl Uzungöl'de meydana gelen ve bir Fransız kayakçının yaşamını yitirdiği kazadan dolayı bazı olumsuzluklar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bu kaza bizimle ve firmamızla ilgisi olmasa da bizimle ilişkilendirildi ve birçok rezervasyon bundan dolayı iptal edildi. Aslında 15 Nisana kadar doluyduk. Ama Uzungöl'de meydana gelen kaza nedeniyle iki hafta önce organizasyonu bitirmek zorunda kaldık. Bu yıl oluşan bu olumsuz görüşleri sona erdirmeyi, yıllardır uğraş vererek edindiğimiz olumlu intibayı yeniden kazanmak için için çalışacağız. Dağda her zaman risk olabilir, çığ meydana gelebilir, ancak önemli olan herhangi bir olumsuz durumunda olaya en kısa sürede ve en iyi organizasyonla müdahale edebilmektir. Bir olumsuzluk yaşanmaması için 20-30 yıldan bu yana heliski yaptıran rehberleri bir araya getirdik. Bazen kayakçılar çok istese bile hava şartlarından dolayı uçuş yaptırmıyoruz. Her gün karın durumunu inceliyoruz. Her kayakçıya uçuştan önce nasıl davranması gerektiğine dair en ince ayrıntıya kadar bilgi veriliyor. Helikopter, her uçuştan sonra kontrol ediliyor."



Çevreye zarar verildiği iddiası



Clerk, heliski yaparak çevreye zarar verdikleri yönünde zaman zaman çeşitli söylentiler olduğunu, ancak bunların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.



Orman seviyesinin üzerinde kaydıkları için ormana zarar verilmesinin mümkün olmadığını anlatan Clerk, şunları kaydetti:



"Dağda hiçbir atık bırakmıyoruz. İlk yıllarda birçok insan bize avlanmaları için kendilerini helikopterle dağların üst kesimlerine bırakmamız karşılığında para önerdiler. Ama biz böyle bir şey yapmadığımız gibi onları avlanırken gördüğümüzde yetkililere bildireceğimizi söyledik. Yörede heliski organizasyonu yaptırdığımız 5 yılda hayvan popülasyonunun arttığını bile söyleyebiliriz. Çünkü biz, yukarıdan olup biteni, kaçak avlanmayı gözlemliyoruz ve yetkililere bildiriyoruz."



