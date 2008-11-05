Kaçkar Dağları'na kılavuz zorunluluğu

Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, bir kısmı da Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında kalan Kaçkar Dağları Milli Parkı, bundan böyle, eğitimli alan kılavuzları işleğinde gezilebilecek. Ziyaretçiler istedikleri her alana giremeyecek.Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uzmanı Nihan Yenilmez Arpa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün organizesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, 40 kişinin, ''Kaçkar Dağları Milli Parkı Alan Kılavuzluğu'' eğitiminden geçirildiğini söyledi.Alan kılavuzu eğitim programının 3 bölümden oluştuğunu kaydeden Arpa, ilk bölümün, doğa koruma, korunan alanlar, biyolojik çeşitlilik, harita ve pusula kullanımı, halkla ilişkiler ile ilk yardım gibi temel bilgileri kapsadığını, ikinci bölümün, korunan alanın uzun devreli gelişme planı, alana ilişkin doğal, kültürel kaynak değerleri, ziyaretçi profili, güzergahlar ve özellikli konuları içerdiğini, üçüncü bölüm ise bu bilgilerin alanda uygulamasından oluştuğunu kaydetti.Türkiye'de üçüncü kez alan kılavuzluğu eğitimi verdiklerini bildiren Arpa, şunları söyledi:''Türkiye'de 39 milli park var. Ancak bu alanlarda çalışan sayısı çok az. Bu da alanların etkin korunamamasına neden oluyor. Bir yeri 'korunan alan' ilan edince yöre insanına bazı kısıtlamalar getiriyoruz. Bu da yöre insanı ile aramızda bazı çatışmalara neden oluyor. Bizim amacımız yöre insanını sıkıntıya sokmak değil, yöre insanının sürdürülebilir bir koruma yöntemi ile bölgesine sahip çıkmasını sağlamak. Alan kılavuzluğu ile yöre insanının hem ekonomik gelir elde etmesi hem de bölgesini gelen ziyaretçilere anlatmasını istiyoruz.''Kaçkar Dağları'nın çok fazla yerli ve yabancı ziyaretçisi olduğunu belirten Arpa, ''Özellikle yabancıların elini kolunu sallayarak sahanın her tarafında gezdiğini biliyoruz. Bitki mi, kelebek mi, böcek mi topluyorlar? Bunu izleme şansımız çok az. Alan kılavuzluğu hizmeti ile gelen ziyaretçiyi yönlendireceğiz, bilgilendireceğiz, istemediğimiz bazı noktalara da sokmayacağız. Kaçkar bizim devletimizin özeli. Özelimizin kaynak değeri açısından, önemli yerlerine ziyaretçi sokmak istemiyoruz'' diye konuştu.Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, bir kısmı da Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında kalan ve 1994 yılında milli park ilan edilen Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51 bin 550 hektar alanı kapsıyor.Kaçkar Dağları Milli Parkı, 11 köy ile 44 yaylayı içinde barındırırken, yaylalarda çoğunluğu aile işletmeciliği şeklinde olan küçüklü büyüklü otel ve pansiyonlar bulunuyor. Milli parkın yayla yerleşim alanlarının bazı bölümlerinde, kontrollü olarak çadır ve karavanla konaklama da yapılabiliyor.Fauna açısından zengin olan ve 100 kadar buzul gölü bulunan Kaçkar Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kurt, ayı, domuz, tilki, geyik, sansar, çakal, sülün, kartal, doğan, atmaca, şahin, yaban tavuğu gibi hayvanlar barınıyor.Milli Park içinde bulunan Fırtına Deresi Vadisi'ndeki Zil Kale, kültürel açıdan önemli bir değer taşırken, aynı zamanda yörenin sosyal, kültürel ve ekonomik görüntüsünü sergileyen yayla yerleşimleri, hem doğaya uyumu hem de mimari değerleriyle ziyaretçileri etkileyici özellikler taşıyor.