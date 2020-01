Kaçış oyunundaki 'Nazi teması' tepki çekti

Türkiye'de geçen yıl ilk kez İstanbul'da açılan şu an ise 160 şubesi bulunan 'evden/odadan kaçış oyunu'nun Bursa'da bulunan 'The Great Escape Kaçış Oyunu' adlı şirketin ‘Nazi toplama kampı’ temalı senaryosu tepki çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyada fenomen olan, Türkiye’de de ilki geçen yıl İstanbul’da açıldıktan sonra şu an sayısı 160’ı bulan ‘evden/odadan kaçış oyunu’nda çeşitli senaryolarla kapalı bir alandan çıkmaya çalışıyorsunuz. İpuçlarını bularak odadan çıkmaya çalışma konsepti farklı senaryolarla uygulanıyor. Bazen bir hapishaneden bazen de piramitlerden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bursa’da ‘The Great Escape Kaçış Oyunu’ adlı şirketin ‘toplama kampı’ senaryosuysa tepki çekti. Oyunun websitesinde, “6 Haziran 1942. Savaşın seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasından tam iki yıl önce. Dünya, toplama kamplarında yaşanan vahşetten habersiz. Kaderlerine terk edilmiş insanlar ölümü bekliyor.



Kuzey Afrika’da meşale harekatını yönetmesi planlanan Tuğgeneral Dwight Eisenhower, insanların gaz odalarında zehirlenip fırınlarda yakılıp sabun yapıldığı toplama kamplarının konumlarının belirlenmesi için genç Bir grup Amerikan subayını görevlendirecek. Plan dahilinde bu subaylar sivil Yahudilere ait kimliklerle Almanların işgal ettiği topraklara gönderilecek ve esir düşmeleri sağlanacak.” Kaçış oyununun sonunda belirlenen zamanda bilmeceleri çıkamadığınızdaysa ‘Sabun olduk’ yazılı ‘esprili’ bir pankartla fotoğraf çekiliyor.



Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi, bu fotoğrafı paylaşıp "Kaçış oyununda her şey bitti sıra Nazi ölüm kampına mi geldi? Bu nasil zihniyet? Nasil "sabun olduk" diye poz verilir?!" diyerek tepki gösterdi. Görüş almak için aradığımız şirketin telefonlarıysa cevap vermiyor.