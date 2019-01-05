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Dünya

Kaçış oyununda yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaçış oyunlarında bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içinde ipuçlarını kullanarak çıkış yolunu bulmaya çalışıyor

05 Ocak 2019 13:23

Polonya'nın kuzeyinde "kaçış oyunu" kapsamında kilitlenen odada yangın çıktı. Yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini belirten yetkililer, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

 

 

Yetkililer, Koszalin kentinde "kaçış oyunu" oynarken odada kilitli kalan 5 genç kızın çıkan yangında hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralı kurtulan kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaçış oyunlarında bir odaya ya da eve kilitlenen kişiler belirli bir süre içerisinde bazı ipuçlarını kullanarak çıkış yollarını bulmaya çalışıyor.

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